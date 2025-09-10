Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Del acceso sudeste al peaje hudson

Construirán un cuarto carril en la Autopista
10 de Septiembre de 2025 | 05:21
La autopista Buenos Aires - La Plata ampliará sus carriles en una de las zonas de mayor afluencia vehicular, según lo informó la empresa Aubasa.

Se trata de la construcción del cuarto carril, que se extenderá desde el Acceso Sudeste hasta la estación de peaje de Hudson, sentido a La Plata.

Por ese tramo circulan unos 70 mil vehículos en forma diaria. Comprende 20 kilómetros de extensión. El proyecto contempla la incorporación de un carril adicional -previsto en el proyecto original de la traza- y la repavimentación de los tres carriles existentes, más una carpeta asfáltica que cubrirá los cuatro carriles para unificar la altura, y la demarcación horizontal.

“La decisión del gobernador Kicillof y del ministro Katopodis de no frenar la obra pública en la provincia de Buenos Aires, es fundamental para que esta empresa cumpla con su plan de obras proyectado, con el objetivo de mejorar y, en muchos casos, construir a nuevo rutas y autopistas bonaerenses”, indicó José Arteaga, presidente de Aubasa, quién participó del proceso de licitación junto a las empresas privadas interesadas.

Por su parte, el gerente general de la empresa, Pablo Ceriani, adelantó que se proyecta la realización del proyecto para construir el cuarto carril sentido a Buenos Aires, y de esta manera completar el tramo de cuarto carriles en ambas manos.

Según las estimaciones, en 60 días estará finalizado el plan de trabajo para licitar ese tramo importante de la autopista Buenos Aires La Plata”.

También indicaron que el objetivo de las obras está vinculado a reducir tiempos de viaje y mejorar la fluidez en el tránsito hacia el sur del conurbano.

En abril pasado se habilitó la bajada de la avenida 520 y semanas atrás se anunció la construcción de la bajada de la autopista en City Bell, ubicada en el kilómetro 42,3, incluyendo un distribuidor vial y un ramal de 2,1 km. Las obras comenzarán entre octubre y noviembre de este año y se extenderán por 18 meses.

 

