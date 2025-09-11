Directo a Aruba: Aerolíneas Argentinas anunció una nueva ruta hacia una playa paradisíaca del Caribe

Aerolíneas Argentinas anunció que, por primera vez en su historia, operará una ruta hacia Aruba, un destino paradisíaco del Caribe, para atender la creciente demanda de los viajeros argentinos. El nuevo servicio comenzará el 1 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 28 de febrero.

Según dieron a conocer, las frecuencias serán tres semanales desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza hacia Aruba, con vuelos adicionales los jueves desde Córdoba y los viernes desde Mendoza.

Aruba se destaca por su clima cálido y estable, sus playas de arena blanca como Eagle Beach y Palm Beach, y alternativas para quienes buscan tranquilidad o deportes acuáticos, por ejemplo en Baby Beach o Arashi Beach.

El precio de lanzamiento para estos vuelos será de aproximadamente US$ 799 ida y vuelta, más impuestos y tasas, partiendo desde cualquiera de las tres ciudades argentinas involucradas. Los pasajes ya están disponibles a través de los canales oficiales de la aerolínea.

Según informaron desde Aerolíneas, esta nueva ruta forma parte de una estrategia para ampliar la oferta internacional durante la temporada alta de verano y responder al aumento en el interés por destinos caribeños. Ya en la última temporada invernal, destinos como Punta Cana y Cancún habían mostrado subas importantes en pasajeros transportados desde Argentina.