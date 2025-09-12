Discapacidad: municipios, la Provincia y entidades avanzan en una agenda común

El intendente de La Plata, Julio Alak, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, encabezaron hoy una reunión con representantes de municipios, defensorías y asociaciones en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas para abordar políticas de discapacidad y avanzar en una agenda común de inclusión.

Durante la actividad, los presentes compartieron diagnósticos y experiencias territoriales, articularon estrategias entre los municipios y el Gobierno bonaerense y acordaron consolidar un espacio de trabajo permanente desde una perspectiva de derechos humanos.

Además, en el marco de la reunión convocada por el Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad (COPRODIS), se planteó la necesidad de poner en funcionamiento la herramienta de registro de suspensiones de Pensiones No Contributivas, clave para contar con información precisa y fortalecer la defensa de derechos.

“La articulación entre los distintos equipos resulta fundamental para garantizar una mirada integral y territorial de la problemática con el objetivo de construir una estrategia provincial sólida, representativa y comprometida con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad”, destacó Alak.

Por su parte, Larroque destacó que “el gobernador Axel Kicillof definió un aumento del 100% en los peculios de los Talleres Protegidos y del 40% en las becas, lo que representa $3.000 millones más de inversión para programas de discapacidad”, y enfatizó: “Esta reunión es para organizarnos, escucharnos y ponernos de pie frente a la ofensiva del Gobierno nacional".

El encuentro contó con la presencia de la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz, la secretaria de la Unidad Ejecutora de Eficacia Administrativa e Información Estratégica de la Municipalidad, Florencia Espinosa, y la subsecretaria de Políticas Sociales de la Provincia, Bernarda Meglia Vivares.

Además, por la Defensoría del Pueblo bonaerense estuvo Cecilia Rodríguez; por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Belén Arcucci; por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), Gabriela Troiano; y por la Defensoría General de la Nación, Sebastián Tedeschi.

Por otra parte, gracias al trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la Secretaría de Eficacia Administrativa e Información Estratégica de La Plata, se presentó el Sistema de Gestión y Administración de Datos - Aplicativo Registro de Personas Titulares de la PNC por Incapacidad Laboral.

El mismo permitirá contar con información relativa a este universo de personas e impulsar una estrategia sólida y representativa en la Provincia. Los datos serán confidenciales y de uso exclusivo a los fines de las medidas impulsadas por la cartera bonaerense y no podrán compartirse.

El encuentro se desarrolló en un contexto signado por la suspensión de numerosas Pensiones No Contributivas a nivel nacional, y reafirmó la necesidad de consolidar una respuesta provincial articulada y comprometida con los derechos de las personas con discapacidad.