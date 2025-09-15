Una jubilada, víctima de un brutal robo en un barrio de La Plata: buscan intensamente al atacante

Un angustiante episodio de inseguridad conmocionó esta mañana a vecinos de Ringuelet, cuando una jubilada de 84 años fue víctima de un asalto a mano armada en su casa. El hecho, habría ocurrido entre las 7:15 y las 7:30 en una vivienda situada en 516 entre 1 y 2.

Según se pudo conocer, el agresor ingresó a la propiedad y golpeó a la mujer con un arma. La cuidadora de la víctima, al arribar al domicilio, descubrió el hecho cuando llegó a acompañar a la jubilada. En cuestión de segundos, alertó a los vecinos, que intentaron acorralar al malviviente que finalmente logró escapar.

De acuerdo con los relatos, el asaltante habría contado con ayuda para huir: estaría acompañado por otros cómplices que lo esperaban en un “aguantadero” ubicado a escasos metros del lugar y se cambió la campera para dificultar su identificación.

Personal policial llegó al lugar tras el alerta, y la jubilada fue asistida por su familia y los efectivos. Hasta el momento el implicado no fue detenido, pero ya habría sido identificado.