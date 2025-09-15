Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números de hoy del Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto

Política y Economía

¿Cuánto cuesta mantener un hijo?: la canasta de crianza del Indec por debajo de la inflación de agosto

¿Cuánto cuesta mantener un hijo?: la canasta de crianza del Indec por debajo de la inflación de agosto
15 de Septiembre de 2025 | 17:09

Escuchar esta nota

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ha publicado su más reciente informe sobre la Valorización mensual de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia, correspondiente a agosto de 2025. Este estudio detalla el gasto mensual estimado para la crianza de niños y adolescentes de hasta 12 años, abarcando tanto los bienes y servicios esenciales como el costo de las horas dedicadas a su cuidado.

Según el relevamiento, el costo total de la canasta de crianza en agosto de 2025 varía significativamente según la edad, presentando los siguientes valores: para menores de 1 año, el costo asciende a $432.161; para niños de 1 a 3 años, el valor se ubica en $513.406; En el tramo de 4 a 5 años, el costo es de $430.996 y para el grupo de 6 a 12 años, la canasta alcanza los $542.183.

El informe del INDEC desglosa la canasta de crianza en dos componentes principales: el costo de los bienes y servicios, y el costo del cuidado. El Costo de bienes y servicios contempla la adquisición de alimentos, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda, entre otros ítems no alimentarios, basándose en la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires. Para agosto de 2025, estos costos son: Menores de 1 año: $131.480; 1 a 3 años: $169.771; 4 a 5 años: $216.224; 6 a 12 años: $268.227.

Por otro lado, el Costo del cuidado valoriza el tiempo teórico requerido para esta actividad, tomando como referencia la remuneración de la categoría "Asistencia y cuidado de personas" del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Las cifras por este concepto para agosto de 2025 son: Menores de 1 año: $300.681, correspondientes a 147 horas mensuales valorizadas a $2.045 por hora; 1 a 3 años: $343.635, resultantes de 168 horas mensuales valorizadas a $2.045 por hora; 4 a 5 años: $214.772, que representan 105 horas mensuales valorizadas a $2.045 por hora; 6 a 12 años: $273.956, calculado sobre 84 horas mensuales valorizadas a $3.261 por hora.

La metodología utilizada por el INDEC se basa en los lineamientos del documento "Costo de consumos y cuidados de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Una aproximación metodológica", elaborado por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación. El cálculo de la canasta de crianza se realiza para cuatro tramos de edad, definidos según los niveles de escolarización y las horas de cuidado teóricas asociadas.

Este informe técnico, parte de la serie "Condiciones de vida" del INDEC, es una herramienta fundamental para comprender los costos económicos asociados a la crianza de niños y adolescentes en Argentina y se actualiza mensualmente. La publicación utiliza una licencia Creative Commons, permitiendo su reproducción con la debida atribución de la fuente.

LE PUEDE INTERESAR

Con el mayorista rozando el techo de la banda, el dólar oficial cerró en alza y alcanzó los $1.480

LE PUEDE INTERESAR

Cristina Kirchner no podrá votar por su condena: la Cámara Electoral revocó la habilitación
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

"Giro drástico" del clima: se esperan tormentas fuertes y altas temperaturas en La Plata

Un asentamiento ilegal en Gonnet mete miedo y hay preocupación en la zona

Estudiantes: polémica por el nuevo escudo y controversia por el banderín

Cambios en la página de la VTV: actualización, más rápida para trámites y contra las decenas de estafas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Unión

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Falleció un empresario tecno cercano al Presidente

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
Últimas noticias de Política y Economía

Con el mayorista rozando el techo de la banda, el dólar oficial cerró en alza y alcanzó los $1.480

Cristina Kirchner no podrá votar por su condena: la Cámara Electoral revocó la habilitación

VIDEO. Juraron los nuevos magistrados de La Plata: uno por uno, quienes son los flamantes jueces

Facundo Manes: “Argentina sigue rota, con apatía, rabia y desconfianza"
Policiales
Impactante choque y vuelco en La Plata, el segundo en el día: hay un herido
Caso Solange: absolvieron a los funcionarios que impidieron el ingreso del padre a Córdoba
Una jubilada, víctima de un brutal robo en su casa de Ringuelet: buscan intensamente al atacante
Crimen de Pablo Mieres en La Plata: piden prisión preventiva para el presunto coautor
Terror en La Plata por una caravana de motos que pasó a los tiros: una bala entró por la ventana y casi mata a una nena
Espectáculos
¿Se agranda la familia? Marianela Mirra confirmó que espera un hijo con José Alperovich
Lali Espósito afuera de La Voz Argentina: qué pasó y quién la reemplaza
Se filtró el desesperado pedido de Thiago Medina durante la asistencia luego del accidente
Crónica TV, víctima de la inseguridad: un hombre ingresó al canal con un arma blanca, hirió a un guardia y rompió parte de las instalaciones
Moria Casán confesó su opinión sobre La China Suárez: "Sigue regia, marcó a Pampita y a Wanda Nara "
Deportes
A dos meses de las elecciones, hay preocupación sobre las finanzas en Gimnasia
"Es el partido más importante del año": el entrenador del Flamengo habló del cruce ante Estudiantes
Preocupa Cetré en Estudiantes: el colombiano no pudo terminar la práctica a días del cruce ante Flamengo
La impotencia del Lobo tuvo su justo castigo
La falta de jerarquía es lo que mejor define al Lobo
Información General
Cambios en la página de la VTV: actualización, más rápida para trámites y contra las decenas de estafas
Una tendencia que crece: millones de argentinos optan por el crédito "fintechs"
“La teoría del internet muerto”: ¿qué es y cómo Sam Altman admite que está dejando de ser una teoría?
"Giro drástico" del clima: se esperan tormentas fuertes y altas temperaturas en La Plata
Acuerdo por la Educación: avances y deudas a un año de su firma

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla