¿Cuánto cuesta mantener un hijo?: la canasta de crianza del Indec por debajo de la inflación de agosto

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ha publicado su más reciente informe sobre la Valorización mensual de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia, correspondiente a agosto de 2025. Este estudio detalla el gasto mensual estimado para la crianza de niños y adolescentes de hasta 12 años, abarcando tanto los bienes y servicios esenciales como el costo de las horas dedicadas a su cuidado.

Según el relevamiento, el costo total de la canasta de crianza en agosto de 2025 varía significativamente según la edad, presentando los siguientes valores: para menores de 1 año, el costo asciende a $432.161; para niños de 1 a 3 años, el valor se ubica en $513.406; En el tramo de 4 a 5 años, el costo es de $430.996 y para el grupo de 6 a 12 años, la canasta alcanza los $542.183.

El informe del INDEC desglosa la canasta de crianza en dos componentes principales: el costo de los bienes y servicios, y el costo del cuidado. El Costo de bienes y servicios contempla la adquisición de alimentos, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda, entre otros ítems no alimentarios, basándose en la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires. Para agosto de 2025, estos costos son: Menores de 1 año: $131.480; 1 a 3 años: $169.771; 4 a 5 años: $216.224; 6 a 12 años: $268.227.

Por otro lado, el Costo del cuidado valoriza el tiempo teórico requerido para esta actividad, tomando como referencia la remuneración de la categoría "Asistencia y cuidado de personas" del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Las cifras por este concepto para agosto de 2025 son: Menores de 1 año: $300.681, correspondientes a 147 horas mensuales valorizadas a $2.045 por hora; 1 a 3 años: $343.635, resultantes de 168 horas mensuales valorizadas a $2.045 por hora; 4 a 5 años: $214.772, que representan 105 horas mensuales valorizadas a $2.045 por hora; 6 a 12 años: $273.956, calculado sobre 84 horas mensuales valorizadas a $3.261 por hora.

La metodología utilizada por el INDEC se basa en los lineamientos del documento "Costo de consumos y cuidados de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Una aproximación metodológica", elaborado por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación. El cálculo de la canasta de crianza se realiza para cuatro tramos de edad, definidos según los niveles de escolarización y las horas de cuidado teóricas asociadas.

Este informe técnico, parte de la serie "Condiciones de vida" del INDEC, es una herramienta fundamental para comprender los costos económicos asociados a la crianza de niños y adolescentes en Argentina y se actualiza mensualmente. La publicación utiliza una licencia Creative Commons, permitiendo su reproducción con la debida atribución de la fuente.