La Provincia anunció el cierre de todos los juicios con bonistas
Los Hornos convierte su centro comercial en una “galería de arte”
VIDEO. Robert Redford: héroe de Hollywood y del cine independiente
La oposición confía en derogar el veto a los fondos para el Garrahan
Sin sobresaltos, tibio respaldo de los mercados al discurso de Milei
Marcha atrás de Karina Milei con la prohibición de difundir los audios
Para Kicillof “estuvo bien” expropiar YPF, “fue valiente” y no se arrepiente
En la UNLP habrá paro para ir a la marcha federal universitaria
La salud “sale” del consultorio: telemedicina, de “remedio” a debate
De pilas a lavandina: el proyecto ecológico de la Técnica N° 8 de Tolosa
Actividades: circo en Garibaldi, concurso literario, feria en Reconquista, baile en Capital Chica, Pollada en Arturo Seguí
Charla sobre prevención de estafas en la sede de la Fraternidad, en 2 y 530
Nuevo conversatorio sobre salud mental en los equipos sanitarios
VIDEO. Tiroteo y un ladrón abatido: la trama de una tarde de terror en Tolosa
Una banda ejecutó un millonario golpe en un comercio mayorista
VIDEO. Los “roba ruedas” no les dan respiro a los vecinos de La Loma
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
“No me arrepiento de la expropiación de YPF, estuvo bien hecho. Fue una decisión muy valiente”. Con esas palabras, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a defender la medida tomada durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner y que hoy es motivo de litigio en los Estados Unidos.
Durante una entrevista televisiva, el mandatario argumentó que recuperar el control mayoritario de YPF por parte del Estado era necesario debido a la caída de la producción de petróleo y gas durante la gestión de Repsol, lo que redundó en un déficit energético.
Kicillof aseguró también que la expropiación fue legal, amparada en la ley de expropiación y en la Constitución Nacional: “Se decidió expropiar usando la ley, pero además por la potestad constitucional que tiene un Estado de recuperar activos estratégicos para el interés nacional. No quedó un solo conflicto judicial con nadie”, enfatizó y advirtió que “la ley está por encima de cualquier estatuto privado”.
Kicillof se refirió también al juicio que la Argentina enfrenta en Nueva York con el fondo Burford por 15 mil millones de dólares por el que la jueza Loretta Preska ordenó al país a pagar más de 16.000 millones de dólares o entregar parte de las acciones expropiadas. En este punto, el Gobernador cuestionó la validez del tribunal estadounidense para juzgar el caso, sosteniendo que la ley aplicable es la argentina y calificando los argumentos del querellante como “jurídicamente flojos”.
Al respecto, cuestionó que “aparece un fondo buitre que compra un presunto juicio a la quiebra” y “va a buscar un tribunal que le dé la razón. ¿Por qué comprar un juicio de 15 (mil) millones de dólares que después vale 16 mil (millones)? Porque era imposible ganarlo. Es absurdo el argumento”. Mientras consideró que la demanda tiene fundamentos “jurídicamente flojos” y recordó que el caso tramito en un juzgado que ya falló a favor de los fondos buitre.
“Es el mismo tribunal que le dio la razón a los buitres con cualquier cosa absolutamente ridícula”, criticó Kicillof.
LE PUEDE INTERESAR
Cuadernos: los arrepentidos insisten con pagar
LE PUEDE INTERESAR
Cambios en aportes a prepagas para abonar menos
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí