Impactante: el video con la ráfaga de tiros tras el asalto armado a una farmacia de La Plata

Minutos de tensión se vivieron este martes luego de un asalto armado a una farmacia de La Plata. En un rápido accionar, el ladrón fue rodeado a escasas cuadras y protagonizó una ráfaga de tiros en un enfrentamiento con efectivos de la Policía. Luego de una persecución por las calles de Tolosa, el implicado intentó refugiarse en una vivienda y cayó herido tras recibir un balazo en el abdomen.

El delincuente, de 25 años, fue sorprendido por efectivos policiales al salir de la farmacia ubicada en 7 y 529, por lo que resistió su detención a los tiros y continuó con su escape a bordo de una bicicleta. Luego del trayecto de unas cinco cuadras, el ladrón fue cercado por otro móvil con efectivos de la Policía en el cruce de las calles 3 y 531.

En esos instantes, los frentistas de la zona quedaron paralizados al escuchar una feroz ráfaga de tiros entre el malviviente y los uniformados. A través de las imágenes, el sujeto intentó abrir a las patadas el portón de una vivienda y terminó herido con un disparo, por lo que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rossi.

Luego de haberlo reducido, los agentes secuestraron en el lugar una pistola calibre .380, municiones, dinero en efectivo y medicamentos que habrían sido sustraídos de la farmacia.

un prontuario con varios delitos e ingresos a la cárcel

El joven que fue atrapado en las últimas horas, luego de enfrentarse a los tiros con la policía, registraba en su haber una serie de delitos pesados que datan de hace ya varios años. Además, en el año 2022 estuvo detenido en la Unidad Penal 10 de Melchor Romero.

En octubre de 2018 fue imputado en el marco de una causa por robo, tenencia ilegal de armas en la Ciudad. Luego, en el mes de diciembre de dicho año, fue acusado de robo calificado y tenencia ilegal de armas de uso civil. Tras ello, registró ingresos y egresos por las unidades carcelarias de Gorina y de Melchor Romero.