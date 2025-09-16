Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto: los números de hoy

La Ciudad

¿Se adelanta el festejo por el Día de la Primavera en La Plata? 

¿Se adelanta el festejo por el Día de la Primavera en La Plata? 
16 de Septiembre de 2025 | 08:04

Escuchar esta nota

El tiempo en La Plata se presenta inestable en esta semana de cambio de temporada, en donde el invierno se despide hasta el próximo año para darle lugar a una primavera que los platenses podemos decir que, desde hace varios días, ya está entre nosotros de la mano de días soleados, temperaturas templadas y condiciones en general agradables. Sin embargo, sobran antecedentes en nuestra ciudad para indicar que la “estación del amor” en su fecha "oficial" suele presentarse acompañada de agua. Entonces la cuestión es si las condiciones meteorológicas permitirán este domingo 21 de septiembre hacer el tradicional "ritual" al aire libre en parques y plazas. Como se sabe es una fecha especial, en particular para los jóvenes. porque coincide además con el Día del Estudiante, por lo que el festejo es por partida doble, al calor de picnics, mateadas y guitarreadas.

Pero para saber qué va a suceder durante el venidero fin de semana de cambio de estaciones hay que recurrir a los organismos pertinentes . Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado 20 previo a la primavera se presentará con cielo mayormente nublado durante todo el día y se prevén tormentas aisladas desde la tarde y durante la noche, con temperatura en descenso de entre 14 y 18 grados. 

¿Qué tiene que ver la inestabilidad del sábado con la llegada de la primavera? Por un lado, la probabilidad de tormentas del día previo consolidará el domingo la tendencia de descenso de la temperatura. En ese sentido, siempre conforme las previsiones del SMN, el termómetro presentará el domingo una mínima de 9 grados y una máxima de tan solo 16. Pero además está previsto que la "estación de las flores" llegue con cielo mayormente nublado y probabilidad leve de lluvia. 

A juzgar por los estudios de rigor, la esperada estación no tendría una esplendorosa llegada en nuestra ciudad, por lo tanto una alternativa para no perderse la celebración podría radicar en adelantarla para el viernes. Si bien para elste19 de septiembre el sol no se verá radiante, la temperatura llegará a 23 ó 24 grados, ideal para compartir buenos momentos al aire libre. Y si la idea es pasarla para el lunes, lamentablemente ese día proseguirán las bajas temperaturas, con una máxima que apenas alcanzará los 16 grados. 

Como es sabido, en La Plata sobran las opciones para darle la bienvenida a la primavera y pasarla muy bien. En las plazas del centro de la Ciudad como Moreno, San Martín, Rocha e Italia, hasta los parques Alberti, San Martín y Castelli, y tradicionales espacios como Meridiano V y el Bosque. 

Una transición de estaciones con inestabilidad 

Por su parte, el sitio especializado Meteored reportó que la transición hacia la primavera estará marcada por un escenario atmosférico muy dinámico. La circulación de viento del norte y el importante aporte de humedad serán los principales responsables de que el final del invierno se presente con condiciones más cercanas a la primavera. Estos factores, combinados con temperaturas elevadas, generarán un ambiente propicio para el desarrollo de episodios de inestabilidad. 

Los primeros eventos de lluvia y tormenta se manifestarán de manera puntual y aislada, especialmente en zonas del Litoral y la región pampeana. Se tratará de fenómenos erráticos y, en la mayoría de los casos, de acumulados modestos. No obstante, no se descartan situaciones puntuales de mayor intensidad que podrían dejar registros significativos de precipitación en sectores acotados. 

A lo largo de la semana, según las proyecciones del modelo europeo, referencia en los informes de Meteored, la inestabilidad tenderá a generalizarse con el avance de un frente frío. Este sistema, que ingresará a partir del jueves desde el sur de la región pampeana, se desplazará de sur a norte, abarcando gran parte del territorio nacional y reforzando las precipitaciones. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Últimos días del invierno con altas temperaturas y amenaza de lluvias

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

IPS: el 29 y 30 de septiembre pagan a los jubilados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

¡Milagro de Dios!: la "peor vereda" de La Plata empieza a tener cambios y sorprendió a vecinos

Brasil, una frontera esquiva para el León

Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata

VIDEO.- El insólito caso del "defecador serial" que hace sus necesidades en la puerta de las viviendas: un barrio en vilo

Una innovadora terapia para regenerar huesos avanza en el país

Ferias francas: cruce entre la queja vecinal y puesteros que resisten

Emprende el viaje hacia Río con dos bajas

El Presupuesto de Milei, con foco en jubilados, salud y educación: "Lo peor ya pasó"
Últimas noticias de La Ciudad

Entidad de médicos rechaza la consulta virtual y abre nuevo debate: "Pone en riesgo la salud del paciente"

¡Milagro de Dios!: la "peor vereda" de La Plata empieza a tener cambios y sorprendió a vecinos

Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto: los números de hoy

VIDEO. A dos meses del incendio: diagonal 77 y 48 sigue en reconstrucción
Deportes
Mundial de Vóley: Argentina le ganó a Corea del Sur y quedó muy cerca de la clasificación
Brasil, una frontera esquiva para el León
Gimnasia y la autocrítica: Seoane entiende la bronca de los hinchas
River ultima detalles para recibir a Palmeiras
Palacios, otro que deberá pedir disculpas en Boca
Policiales
Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata
No pudo despedir a su hija en pandemia: absuelven a los funcionarios acusados
Vecinos en vilo: qué se sabe de los combates a tiros entre bandas motorizadas en La Plata
“Quieta o te disparo”: feroz robo a una motociclista
VIDEO. Entraron de madrugada y a los golpes para saquear
Espectáculos
Sorpresivo pico de rating de la cadena nacional de Javier Milei: los números en la pantalla 
La salud de Thiago Medina: Alberto Cormillot explicó qué implica vivir sin bazo y advirtió sobre los cuidados indispensables
Murió el chef Ramiro Rodríguez Pardo: pionero de la cocina en la televisión y socio del Gato Dumas, tenía 87 años
VIDEO. En las redes: imágenes de Lamine Yamal y Nicki Nicole súper enamorados 
VIDEO. La China Suárez mostró como sus hijos empiezan a adaptarse con el idioma turco
Información General
VIDEO.- El insólito caso del "defecador serial" que hace sus necesidades en la puerta de las viviendas: un barrio en vilo
Atentado a Wall Street en 1920: explosión en el corazón financiero, muertes y el primer coche bomba en EEUU
Cerveza saludable: buscan desarrollar una versión con beneficios para la salud
¿Tu hijo juega en Roblox? Casos de acoso infantil encienden las alarmas
Una innovadora terapia para regenerar huesos avanza en el país

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla