Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Para ganar el Renault Kwid o 10 millones de pesos, el jueves con EL DIA llevate la tarjeta del Cartonazo: ingresa aquí para saber como participar

La Ciudad |A 49 años de un episodio emblemático del terrorismo de estado

Marcha multitudinaria por la Noche de los Lápices

17 de Septiembre de 2025 | 02:33
Edición impresa

En conmemoración a un nuevo aniversario de “La Noche de los Lápices” -uno de los eventos más trágicos que dejó la última dictadura cívico-militar-, se realizó una movilización multitudinaria en las calles de la Ciudad.

Minutos después del mediodía, diferentes organizaciones estudiantiles, sociales y de derechos humanos, comenzaron a arribar a Plaza Olazábal (calle 7 y 38), punto de encuentro de la movilización impulsada por la Unión de Estudiantes Secundarios (UES).

Cerca de las 14, fecha estimada para el comienzo de la marcha, la plaza estaba colmada a ambos costados de la rambla. Además, las veredas exhibían a micros escolares estacionados.

Minutos después, la gran columna comenzó a caminar en dirección a la sede del Ministerio de Infraestructura bonaerense, ubicado en calle 7 entre 58 y 59. En la movilización estuvo presente el Gobernador, Axel Kicillof, junto a ministros y funcionarios.

Asimismo, el lunes por la noche, cientos de jóvenes se reunieron en la Plazoleta de la Noche de Los Lápices (8 y 61) para homenajear a los desaparecidos hace casi medio siglo.

El acto simbólico consistió en prender velas en frascos con el objetivo de “mantener viva la memoria, y el compromiso de la lucha por la educación, la democracia y los derechos humanos”, expresaron desde la UES.

LE PUEDE INTERESAR

De pilas a lavandina: el proyecto ecológico de la Técnica N° 8 de Tolosa

LE PUEDE INTERESAR

Susto y queja en una escuela: se vino abajo una ventana

El objetivo de la convocatoria y movilización fue mantener viva la memoria de los adolescentes secuestrados y desaparecidos el 16 de septiembre de 1976. Muchos eran militantes de la UES y en 1975, habían sido parte de la lucha por el boleto estudiantil secundario frente aquel edificio de calle 7 donde operaba el Ministerio de Obras Públicas.

Con la vuelta a la democracia y la lucha por la reivindicación de los derechos humanos, “La Noche de los Lápices” se convirtió en un símbolo de la represión ejercida contra los jóvenes. A casi 50 años de la tragedia, la jornada de memoria es una bandera de lucha por los derechos estudiantiles y la educación pública. Asimismo, en 2014 y bajo la Ley 27.002, se declaró al 16 de septiembre como Día Nacional de la Juventud.

En esta nueva movilización, se pudo ver la habitual presencia de partidos políticos, agrupaciones estudiantiles del ámbito de la educación media y universitaria, y organismos de derechos humanos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Miles colmaron la ciudad por memoria, verdad y justicia / demian alday

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata

Fotos y video.- Miles de estudiantes se movilizaron en La Plata por la Noche de los Lápices

Impactante: el video con la ráfaga de tiros tras el asalto armado a una farmacia de La Plata

VIDEO.- Así fue el asalto armado en una farmacia de La Plata que terminó a los tiros

La salud de Thiago Medina: Alberto Cormillot explicó qué implica vivir sin bazo y advirtió sobre los cuidados indispensables

Este jueves no habrá clases en las escuelas primarias de la Región por perfeccionamiento

¿Se adelanta el festejo por el Día de la Primavera en La Plata? 

La ANMAT prohibió el uso y comercialización de filtros de agua de conocidas marcas: los motivos
+ Leidas

Verón explicó el cambio de escudo Pincha

El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión

Después del anuncio: algunos números no cierran

Marcha atrás de Karina Milei con la prohibición de difundir los audios

La Provincia anunció el cierre de todos los juicios con bonistas

Cambios en aportes a prepagas para abonar menos

VIDEO. Tiroteo y un ladrón abatido: la trama de una tarde de terror en Tolosa

Hallan en Asia las momias más antiguas del mundo
Últimas noticias de La Ciudad

En la UNLP habrá paro para ir a la marcha federal universitaria

Los Hornos convierte su centro comercial en una “galería de arte”

La salud “sale” del consultorio: telemedicina, de “remedio” a debate

$3.000.000: el Súper Cartonazo agiganta la ilusión
Espectáculos
VIDEO. Robert Redford: héroe de Hollywood y del cine independiente
La carrera de Redford en cinco películas
Gustavo Cordera: polémica, autocrítica, perdón y reflexión
Un documental se mete con la pesquisa de la desaparición de López
“Papá x 2”: Benja Vicuña vuelve al cine “para que mis hijos me puedan ver”
Policiales
VIDEO. Tiroteo y un ladrón abatido: la trama de una tarde de terror en Tolosa
Una banda ejecutó un millonario golpe en un comercio mayorista
Caso Báez Sosa: la Corte rechazó un nuevo planteo
VIDEO. Los “roba ruedas” no les dan respiro a los vecinos de La Loma
Cayó uno de los sospechosos del robo a los Gisande
Deportes
El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión
Verón explicó el cambio de escudo Pincha
Orfila define el equipo para enfrentar a Riestra
La Reserva igualó 2 a 2 frente al líder Rosario Central
El sueño de River: quiere hacer diferencia en la ida ante Palmeiras
Información General
Bullying y grooming: los previenen con videojuegos
Científicos defienden un dictamen sobre el clima
Hallan en Asia las momias más antiguas del mundo
Alertan por el recorte de becas a estudiantes: "En plena democracia, estos derechos hoy corren peligro"
La ANMAT prohibió el uso y comercialización de filtros de agua de conocidas marcas: los motivos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla