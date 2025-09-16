VIDEO.- Así fue el asalto armado en una farmacia de La Plata que terminó a los tiros

La Plata: asalto en una farmacia de Av. 7, persecución y disparos
La Plata: asalto en una farmacia de Av. 7, persecución y disparos
Momentos de tensión se vivieron este martes por la tarde en Tolosa, cuando un hombre armado intentó asaltar una farmacia en la esquina de 7 y 529. El episodio, que contó con una rápida intervención de la Policía, derivó en una rápida persecución que finalizó a pocas cuadras con el ladrón herido de un disparo.
De acuerdo a los primeros informes, el sospechoso se enfrentó con los efectivos de la división motorizada y del Comando de Patrullas en plena huida y recibió un disparo en la zona abdominal, a la altura del cruce de 3 y 531. Fue asistido en el lugar por personal del SAME y trasladado de urgencia al Hospital Rossi de La Plata, donde permanece internado bajo custodia.
Tras reducir al ladrón, los agentes secuestraron en el lugar una pistola calibre .380, municiones, dinero en efectivo y medicamentos que habrían sido sustraídos de la farmacia.
El hecho se encuentra bajo investigación de la fiscalia y el perímetro se encuentra delimitado para la actuación de los peritos en el lugar.
Días atrás, la farmacia fue blanco de otro violento ataque cuando en horas de la tarde un hombre ingresó con un objetivo claro: llevarse todas las dosis de una droga en específico. Primero, apuntó con un arma de fuego al empleado que se encontraba detrás del mostrador y luego lo obligó a dirigirse a la cocina.
“Dame la plata, dame toda la plata”, exigió con firmeza mientras lo empujaba hacia la parte trasera del local. Allí lo dejó junto a una clienta, bajo amenaza, sin posibilidad de moverse ni de pedir ayuda. Pocos segundos después entró un segundo cómplice.
Al salir de la cocina, el personal entendió el verdadero motivo por el que habían ingresado. Los celulares y los pocos billetes que había en la caja solo habían sido una pantalla para quedarse con lo que en realidad les importaba: un total de 4.700 pastillas de clonazepam de las más altas dosis.
