Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números de hoy del Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto

Policiales |Promesas de rentabilidades imposibles, grupos de WhatsApp y transferencias con montos exuberantes

Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata

La trama refleja el avance de un esquema de inversión fraudulento que ya dejó un varias víctimas en nuestra Ciudad. Ahora se conoció la historia de una profesional que perdió sus ahorros y contrajo deudas con terceros

Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata

“La comisión que tenes que abonar es de 36.709.824 pesos”, así presionaban a la denunciante / EL DIA

Rudy Castillo
Rudy Castillo

16 de Septiembre de 2025 | 03:12
Edición impresa

El mapa de las estafas digitales en La Plata sigue ampliándose y sumando víctimas. Tras los casos que este diario reveló en exclusiva -primero el de un abogado que perdió todos sus ahorros y luego el de un docente que denunció pérdidas millonarias- ahora salió a la luz la historia de una profesional de la mecánica dental que también cayó en la trampa de un supuesto esquema de inversiones online.

La mujer, cuya identidad se mantiene en reserva por cuestiones de seguridad, acudió a EL DIA luego de leer las notas anteriores. Angustiada por lo que le ocurrió, se animó a contar que atravesó una maniobra muy similar: captada a través de redes sociales, conducida a un grupo de WhatsApp y presionada para invertir sumas cada vez mayores en una plataforma digital que prometía multiplicar el capital en pocas semanas.

El circuito de engaño resultó calcado al que ya se había descripto en las denuncias previas. Primero, el contacto seductor: publicaciones en Instagram que ofrecían “rentabilidades extraordinarias” en mercados globales. Luego, el traslado inmediato a chats donde supuestos asesores -con nombres falsos y fotos de perfil atractivas- desplegaban un discurso de confianza. “Me hablaban de estrategias”, relató la mujer.

La profesional detalló que fue inducida a transferir fuertes sumas de dinero bajo la promesa de integrarse a una “escuela de negocios online” que guiaba paso a paso en las inversiones. Cada transferencia era justificada como un requisito para poder seguir generando ganancias. Pero cuando intentó retirar lo invertido, le exigieron nuevos depósitos en concepto de comisiones y costos de liberación de fondos. El espejismo de un saldo millonario en pantalla se desmoronó en cuestión de días. “Como es mucho el dinero que ganaste, necesitás depositar ocho millones de pesos, sino perdes todo y va a una Sociedad de Beneficencia”, le llegaron a decir a la damnificada.

Consciente de haber sido víctima de un ardid, formalizó su denuncia que recayó en la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de La Plata, la misma fiscalía que ya investiga los otros casos publicados por este diario. A medida que avanza la investigación, crece la sospecha de que se trata de un fraude piramidal con ramificaciones.

En paralelo, especialistas en ciberdelitos advierten que el impacto de estas maniobras va más allá del daño económico: generan un fuerte quiebre emocional. “Atrás de esa plata hay mucho laburo y esfuerzo”, se lamentó la mujer.

LE PUEDE INTERESAR

No pudo despedir a su hija en pandemia: absuelven a los funcionarios acusados

LE PUEDE INTERESAR

Vecinos en vilo: qué se sabe de los combates a tiros entre bandas motorizadas en La Plata

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Plataformas en la mira y que se repiten en las denuncias

Estafa piramidal en La Plata: ahora un docente denunció pérdidas millonarias

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

Brasil, una frontera esquiva para el León

El Presupuesto de Milei, con foco en jubilados, salud y educación: "Lo peor ya pasó"

Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata

Emprende el viaje hacia Río con dos bajas

VIDEO. A dos meses del incendio: diagonal 77 y 48 sigue en reconstrucción

Seoane entiende la bronca de los hinchas

Por qué este jueves no habrá clases en las escuelas primarias bonaerenses

Apareció la plata, pero el reparto de ATN para pocos
Últimas noticias de Policiales

No pudo despedir a su hija en pandemia: absuelven a los funcionarios acusados

Vecinos en vilo: qué se sabe de los combates a tiros entre bandas motorizadas en La Plata

“Quieta o te disparo”: feroz robo a una motociclista

VIDEO. Entraron de madrugada y a los golpes para saquear
Deportes
Brasil, una frontera esquiva para el León
Seoane entiende la bronca de los hinchas
River ultima detalles para recibir a Palmeiras
Palacios, otro que deberá pedir disculpas en Boca
Vélez y Racing abren la serie de cuartos de final
La Ciudad
VIDEO. A dos meses del incendio: diagonal 77 y 48 sigue en reconstrucción
En octubre, se viene otra suba en los micros: a cuánto se va el boleto en La Plata
Ferias francas: cruce entre la queja vecinal y puesteros que resisten
Últimos días del invierno con altas temperaturas y amenaza de lluvias
Reclaman el arreglo de una calle en San Carlos
Información General
Cerveza saludable: buscan desarrollar una versión con beneficios para la salud
¿Tu hijo juega en Roblox? Casos de acoso infantil encienden las alarmas
Una innovadora terapia para regenerar huesos avanza en el país
Videojuegos que entrenan el cerebro: una nueva opción contra la demencia
Los números de la suerte del martes 16 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Espectáculos
Andres Veiel director de “Riefenstahl”: “No se puede separar la ideología de la estética”
Micah Palace: “Soñaba con llevar la cultura argentina al escenario mundial”
Vuelve el ciclo Teatro x la Identidad La Plata
La peor noticia: Mirtha, denunciada por despido ilegal y fraude
La inseminación dio sus frutos: Mirra, embarazada del abusador Alperovich

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla