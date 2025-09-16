Fotos y video.- Miles de estudiantes se movilizan en La Plata por la Noche de los Lápices

VIDEO.- Así fue el asalto armado en una farmacia de La Plata que terminó a los tiros
La Plata vuelve a ser escenario de una movilización este martes 16 de septiembre, en el marco de un nuevo aniversario de La Noche de los Lápices, uno de los episodios más oscuros de la última dictadura cívico-militar.
La marcha es impulsada por la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y distintas organizaciones estudiantiles, sociales y de derechos humanos. El punto de encuentro es la Plaza Olazábal (7 y 38) a partir de las 14, y desde allí la columna avanza hasta la sede del Ministerio de Infraestructura bonaerense.
El objetivo de la convocatoria es mantener viva la memoria de los adolescentes secuestrados y desaparecidos el 16 de septiembre de 1976, muchos de los cuales militaban en la UES y habían participado un año antes en la lucha por el boleto estudiantil secundario.
“La Noche de los Lápices” se convirtió en un símbolo de la represión ejercida contra los jóvenes y, con el tiempo, en una bandera de lucha por los derechos estudiantiles y la educación pública. En 2014, la sanción de la Ley 27.002 declaró al 16 de septiembre como Día Nacional de la Juventud.
Con esta nueva marcha, los estudiantes platenses buscarán reafirmar el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, en un contexto donde los reclamos por políticas públicas para el sector vuelven a resonar con fuerza.
