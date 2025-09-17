Dengue: refuerzan la convocatoria a vacunarse

La Municipalidad convocó a los vecinos de entre 15 y 59 años a registrarse para recibir la vacuna de manera gratuita, hayan tenido o no la enfermedad, en el marco de la movida impulsada por la Provincia de Buenos Aires.

Para anotarse, los interesados deben ingresar a Mi Salud Digital. Una vez registrados, recibirán por correo electrónico el día y horario asignados para concurrir a inmunizarse. Con la cita confirmada, podrán acercarse a cualquiera de los vacunatorios habilitados. Desde la Secretaría de Salud local recordaron que no se realizan llamados telefónicos para solicitar datos personales y reforzaron la convocatoria tanto en las actividades territoriales que se desarrollan semanalmente como a través de cartelería en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Asimismo, la Municipalidad intensificará las jornadas sanitarias con visitas puerta a puerta para difundir la vacunación, promover el descacharrado e identificar posibles casos febriles.