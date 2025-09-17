Susto y queja en una escuela: se vino abajo una ventana

Momentos dramáticos se vivieron en la escuela Secundaria Nº 11 de Tolosa, situada en 15 y 522, cuando se cayó una ventana en medio de un aula.

El hecho está asociado con otros problemas y fue descrito con indignación a través de la línea de WhatsApp de EL DIA (2214779896). “La atajaron los estudiantes. Esta vez no lamentamos heridos pero, ¿hasta cuándo?”, se indicó desde la comunidad educativa sobre la institución.

En la misma línea, se denunció que no es ese el único problema que padecen en la escuela y el incidente con la ventana puede ser uno más, motivo por el deterioro: “Profes y estudiantes compartimos baños, la biblioteca sigue clausurada porque se cae el cielo raso”. Y no fue todo, para concluir, se detalló que “con cada lluvia se sigue inundando y haciendo corto los únicos tres enchufes que andan. Las ventanas no cierran y sus bisagras son diminutas para lo pesada que son”.

En mayo pasado, en otra sede del mismo colegio, situada en 25 y 527, cayó otra hoja de una ventana y lesionó a una auxiliar.