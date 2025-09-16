La salud de Thiago Medina: Alberto Cormillot explicó qué implica vivir sin bazo y advirtió sobre los cuidados indispensables

Mientras Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva con pronóstico reservado, Alberto Cormillot intentó llevar tranquilidad a la familia del ex participante de Gran Hermano y explicó qué significa vivir sin bazo y cuáles son los cuidados necesarios en ese cuadro de situación.

Cabe recordar que, tras el terrible accidente que sufrió el viernes pasado, Thiago tuvo que ser intervenido de urgencia en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde los médicos debieron extirparle este órgano.

“Dentro del sistema de defensas hay uno con el que vos naces y otro que vas adquiriendo a medida que pasa el tiempo. Por eso, cuando el chico entra en el jardín de infantes empieza a enfermarse todo el tiempo”, explicó el médico.

En esa línea, detalló: “El sistema de defensas está formado por los ganglios, el apéndice, la médula ósea, el timo, las placas de Peyer y, finalmente, el bazo. El bazo tiene una cantidad de funciones que son muy convenientes, pero no indispensables”, dijo Cormillot.

Asimismo, la doctora Levaggi profundizó: “Una de las funciones del bazo es filtrar la sangre que viene del torrente circulatorio y se va para el otro lado. Agarra todos los virus, bacterias, gérmenes, toxinas, los destruye. Hay unas células que se llaman macrófagos, que se las comen, y así sale la sangre limpia”. Además, destacó que el bazo “tiene glóbulos blancos, los cuales producen células que también se comen microorganismos, bacterias y virus para destruirlos”.

Para finalizar, Cormillot advirtió: “El bazo produce anticuerpos, que lo que hacen es ir a los gérmenes con cápsula. Esa es la función específica que cumple. Entonces, las personas que no lo tienen, ante un cuadro de fiebre, deben ir rápidamente al médico y tiene que tener todas las vacunas”, cerró el doctor.