El Mundo |VISITA DE ESTADO

Trump ya está en Reino Unido, entre pompa y diplomacia

Trump y su esposa Melania, recibidos por el vizconde Hood, al llegar al aeropuerto de Stansted, cerca de Londres / AP

17 de Septiembre de 2025 | 02:39
El presidente estadounidense, Donald Trump, llegó ayer a Reino Unido para iniciar hoy en el castillo de Windsor una visita de Estado, con la que Londres y Washington esperan profundizar sus relaciones. En el aeropuerto de Stansted, al norte de Londres, Trump y su esposa Melania fueron recibidos por el vizconde Henry Hood en nombre del rey Carlos III. Tras el saludo a la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, los Trump abordaron el helicóptero Marine One rumbo a la residencia del embajador de EE UU en el Reino Unido, ubicada en Regent’s Park, para pasar la noche. Mañana, el premier laborista Keir Starmer recibirá a Trump en su residencia campestre en Chequers, a 70 km de Londres.

 

