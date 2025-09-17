La extrema derecha: gana mucho terreno en Alemania

Las elecciones municipales celebradas en Renania del Norte-Westfalia (NRW), el estado más poblado de Alemania con unos 18 millones de habitantes, dejaron en claro una tendencia que preocupa a los partidos tradicionales: el crecimiento sostenido de la ultraderecha. Aunque la Unión Demócrata Cristiana (CDU) del canciller Friedrich Merz obtuvo la primera posición con el 33,3%, y el Partido Socialdemócrata (SPD) se ubicó segundo con el 22,1%, fue Alternativa para Alemania (AfD) la fuerza que más llamó la atención al alcanzar el 14,5%, casi el triple que en 2020.

Se trató de la primera gran prueba electoral desde la asunción del gobierno de Merz en mayo. Si bien estos comicios solo definieron concejales, escaños locales y alcaldías en cerca de 400 municipios, el resultado trasciende lo local: confirmó que el descontento social alimenta a la extrema derecha en todo el territorio alemán.

EL ASCENSO DE LA AFD

Fundada en 2013 como un partido euroescéptico, la AfD evolucionó hacia posiciones marcadamente nacionalistas y antiinmigración. Durante años fue considerada un fenómeno limitado al este del país, más pobre y marcado por la desindustrialización. Sin embargo, el resultado en NRW –tradicional bastión socialdemócrata y motor económico de Alemania– prueba que la AfD dejó de ser una fuerza regional para convertirse en un actor nacional.

En las elecciones federales de febrero de 2025, la AfD ya había dado un salto histórico al obtener el 20,8% de los votos y consolidarse como segunda fuerza política y principal partido opositor en el Bundestag. En Renania del Norte-Westfalia, en esa misma elección había alcanzado el 16,8%, confirmando una expansión sostenida también en el oeste del país.

Su crecimiento no se detuvo pese a que la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, la agencia de inteligencia interna, la clasificó como organización extremista de derecha. Esa calificación quedó en suspenso luego de que el partido presentara una impugnación judicial, pero el estigma no debilitó su caudal electoral. Por el contrario, parece haber reforzado su narrativa de confrontación contra el “sistema” y las élites políticas.

FACTORES QUE EXPLICAN EL DESCONTENTO

El avance de la AfD responde a múltiples factores. El más citado por sus dirigentes es la inmigración: Alemania recibió en los últimos años un gran flujo de solicitantes de asilo y trabajadores migrantes, lo que provocó tensiones sociales y debates sobre integración. Pero no es el único motivo.

La economía, que enfrenta un estancamiento prolongado, la pérdida de empleos industriales y el encarecimiento de la energía tras la guerra en Ucrania, también ocupa un lugar central en las preocupaciones de los votantes. La inflación golpeó con fuerza en 2022 y 2023, y aunque logró moderarse, la percepción de deterioro persiste.

En NRW, además, pesan las secuelas de las inundaciones de 2021 en el valle del Ahr, que dejaron 135 muertos y enormes daños materiales. Muchos ciudadanos consideran insuficiente la respuesta estatal y perciben que los partidos tradicionales no lograron gestionar la crisis.

El desgaste político también juega un papel clave. Tras la caída del gobierno de Olaf Scholz, una coalición entre socialdemócratas, verdes y liberales, el nuevo Ejecutivo de Merz –que combina a la CDU con sectores socialdemócratas– no logró revertir la sensación de inestabilidad. Las disputas internas y la falta de resultados visibles en materia económica reforzaron la percepción de desconexión entre la política y la vida cotidiana.

UNA FUERZA EN EXPANSIÓN

El avance de la AfD en NRW no fue solo numérico. En tres ciudades de la región industrial del Ruhr –Gelsenkirchen, Duisburg y Hagen–, los candidatos a la alcaldía lograron pasar a la segunda vuelta. En los dos primeros competirán contra postulantes del SPD, y en la última contra un democristiano. Nunca antes la ultraderecha había alcanzado estas instancias en una región históricamente dominada por partidos tradicionales.

El politólogo Stefan Marschall, de la Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf, sostuvo que la AfD “ha logrado organizar el descontento en sectores que sienten que han quedado atrás”, y advirtió que los resultados del domingo “incluso subestiman su apoyo”, ya que no presentó candidatos en todos los municipios.

La copresidenta del partido, Alice Weidel, calificó el desempeño como “un gran éxito”, mientras que el líder regional Martin Vincentz aseguró que la votación fue “un referéndum sobre la dirección del país”.

REACCIONES

La CDU celebró haber sido “la fuerza más fuerte” en NRW, pero en el entorno de Merz admiten que el desafío central será contener el ascenso de la ultraderecha. “Las soluciones no están en los extremos, sino en el centro, con respuestas para la economía, la migración y la seguridad”, escribió el canciller en la red social X.

El SPD reaccionó con preocupación. “Es cierto que no hemos podido frenar la tendencia a la baja”, reconoció la presidenta Bärbel Bas. El vicecanciller Lars Klingbeil agregó: “El buen resultado de la AfD debe preocupar a todos los partidos democráticos”.

Los Verdes, por su parte, fueron los grandes perdedores de la jornada. Pasaron del 20 por ciento de los votos en 2020 al 13,5%, un desplome que refleja la pérdida de atractivo de su agenda ambientalista en un contexto de crisis económica y social.