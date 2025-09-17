Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |INCERTIDUMBRE

Wall Street en rojo, previo a la esperada baja de tasas

La bolsa cerró a la baja, expectante por la decisión de la Reserva Federal (Fed) sobre un recorte en los tipos de interés

Wall Street en rojo, previo a la esperada baja de tasas
17 de Septiembre de 2025 | 02:41
La bolsa de Nueva York cerró ligeramente a la baja ayer, en vísperas de la decisión de la Reserva Federal (Fed) sobre la evolución de las tasas de interés en Estados Unidos. El índice ampliado S&P 500 cayó un 0,13% hasta los 6.606,76 puntos, retrocediendo ligeramente respecto al cierre récord del lunes.

El tecnológico Nasdaq también cayó desde un récord, al perder un 0,1% hasta los 22.333,96 puntos, mientras que índice Dow Jones bajó un 0,2% hasta los 45.787,59 puntos. “Es simplemente una cuestión de esperar a ver qué ocurre antes de la decisión (de la Fed), así que no hay mucha convicción detrás de las operaciones de hoy”, dijo el analista de Briefing.com Patrick O’Hare.

Los analistas consideran que la reciente serie de récords en el mercado de valores estadounidense se debe a la esperanza de que, en los próximos meses, la Fed implemente nuevos recortes tras la rebaja de tasas de interés que se anunciarían hoy miércoles. Las ventas minoristas en EE UU avanzaron en agosto más de lo que anticipaban los mercados y crecieron un 0,6% en un mes. Entre las empresas, Oracle subió un 1,5%, ante el progreso de Estados Unidos y China hacia un acuerdo sobre TikTok que, según reportes, mantendría el acuerdo sobre almacenamiento en la nube entre la empresa estadounidense y la plataforma.

 

