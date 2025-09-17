Trump quiere “amordazar a la prensa”, según el NYT

La Provincia anunció el cierre de todos los juicios con bonistas
El diario The New York Times cuestionó ayer una demanda por difamación por 15.000 millones de dólares presentada en su contra por el presidente Donald Trump como un “intento descarado” de silenciar el periodismo independiente.
“Esta demanda no tiene fundamento”, dijo el periódico. “Carece de cualquier reclamo legal legítimo y, en cambio, es un intento de amordazar y desalentar el periodismo independiente. The New York Times no se dejará influenciar por tácticas de intimidación”, agregó.
Trump presentó el lunes la demanda por 15.000 millones de dólares contra el diario por difamación y calumnia.
En su nueva etapa en la Casa Blanca, el mandatario republicano de 79 años incrementó su habitual hostilidad hacia los medios tradicionales, arremetiendo repetidamente contra los periodistas críticos, restringiendo su acceso o querellándose contra ellos.
El diario neoyorquino ya había adelantado la semana pasada que Trump había amenazado con tomar acciones legales por la publicación de artículos sobre una carta de cumpleaños presuntamente enviada por él al financista y delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein.
La carta contiene un mensaje mecanografiado insertado en el contorno dibujado de una mujer desnuda. El presidente estadounidense niega que la firma que la acompaña sea la suya. “Se ha permitido a The New York Times mentir, difamar y calumniarme libremente durante demasiado tiempo, ¡y eso se acaba, ya!”, escribió el mandatario en su red Truth Social. La demanda también está dirigida a cuatro periodistas del diario y a la editorial Penguin Random House, según la querella de 85 páginas presentada en un tribunal de distrito de Florida. El documento cita tres artículos publicados entre septiembre y octubre del año pasado y un libro de los periodistas Russ Buettner y Susanne Craig aparecido en ese mismo período.
En su mensaje, Trump califica al prestigioso diario como “uno de los peores y más degenerados periódicos de la historia” del país. Lo acusa de ser “un auténtico ‘portavoz’ del Partido Demócrata de izquierda radical” y de haber apoyado a Kamala Harris durante la última campaña presidencial.
