Prometían remedios y le generaron un dolor de cabeza

Un nuevo caso de estafa digital sacudió a La Plata y tuvo como blanco una vecina que reside en la zona de Plaza Italia. Según pudo saber este diario, una mujer jubilada de 72 años cayó en la trampa de delincuentes que, bajo la fachada de un anuncio en Facebook, la convencieron de ingresar a un enlace que prometía cobertura total en medicamentos. Lo que parecía un beneficio de salud se convirtió en el inicio de un verdadero dolor de cabeza.

El ardid se desplegó con precisión: tras contactar a la víctima por WhatsApp y teléfono, los estafadores la guiaron para entregar fotos de su documento y de su rostro, además de hacerla ingresar a su cuenta bancaria digital. En cuestión de minutos, le hicieron transferir 389.000 pesos y, como si fuera poco, gestionaron un préstamo de 210.000 pesos que retiraron de un cajero automático. La mujer recién advirtió el fraude cuando ya había perdido el control de sus cuentas.

Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de una maniobra de phishing combinada con manipulación telefónica, donde la ingeniería social jugó un rol clave.