Creer o reventar: Wanda Nara y Maxi López pasaron del odio y el tabú a charlas de humor y mucha risa

Un giro inesperado en una de las rivalidades más mediáticas de Argentina: Wanda Nara y Maxi López dejaron atrás años de disputas legales y ataques públicos para protagonizar una entrevista conjunta en el ciclo Ferné con Grego. Este encuentro marca la reconciliación pública de la ex-pareja, unida ahora por la paternidad de sus tres hijos.
El adelanto del programa revela una atmósfera de complicidad y humor, muy distante de la tensión habitual. Sentados juntos, los dos bromean y revisan su turbulento pasado, un ejercicio impensado tiempo atrás. Wanda incluso lanza una advertencia en tono de chiste: "Ojo lo que van a hablar ustedes dos, porque yo estoy muy cerca... y quizás me siente un ratito".
La conversación no elude los momentos más oscuros de su separación. Por primera vez ante cámaras, Wanda confirmó el rumor que circuló por años: "En un ataque de ira, así tipo rompiéndole las Ferrari". Lo que antes era material de polémica o cuanto menos chimento se relata ahora con una naturalidad televisiva asombrosa, demostrando el nivel de superación.
El recuerdo de los enfrentamientos se transforma en anécdota. Se mencionó el famoso episodio donde, frustrada por las visitas de Maxi, Wanda "agarraba un bate de béisbol y se iba a destrozar los autos", un hecho que fue el detonante de la ruptura.
El rencor ha sido sustituido por la ironía y el flirteo verbal. En un pasaje más ligero, Wanda le reprocha un antiguo intento de conquista con "Cuatro rosas". Maxi intenta defenderse: "Eran ocho, ocho", a lo que ella replica con picardía, aludiendo a su actual esposo: "Pero si a tu amigo casi lo ‘icardias’ conmigo, si yo te daba cabida".
El programa Ferné con Grego se convierte así en el escenario de un quiebre histórico. Wanda y Maxi han pasado de ser antagonistas a co-protagonistas de una nueva etapa de tregua, confirmando que, incluso en las batallas más feroces de la farándula, la paz y la complicidad paternal son posibles.
Messi y Antonela, a pura ternura en el cumple de Thiago
