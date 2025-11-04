Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define hoy el Súper Cartonazo | Jugá y ganá $8.000.000, $300.000 por línea o un auto 0KM o $20.000.000

Espectáculos

Creer o reventar: Wanda Nara y Maxi López pasaron del odio y el tabú a charlas de humor y mucha risa

Creer o reventar: Wanda Nara y Maxi López pasaron del odio y el tabú a charlas de humor y mucha risa
4 de Noviembre de 2025 | 09:09

Escuchar esta nota

Un giro inesperado en una de las rivalidades más mediáticas de Argentina: Wanda Nara y Maxi López dejaron atrás años de disputas legales y ataques públicos para protagonizar una entrevista conjunta en el ciclo Ferné con Grego. Este encuentro marca la reconciliación pública de la ex-pareja, unida ahora por la paternidad de sus tres hijos.

El adelanto del programa revela una atmósfera de complicidad y humor, muy distante de la tensión habitual. Sentados juntos, los dos bromean y revisan su turbulento pasado, un ejercicio impensado tiempo atrás. Wanda incluso lanza una advertencia en tono de chiste: "Ojo lo que van a hablar ustedes dos, porque yo estoy muy cerca... y quizás me siente un ratito".

La conversación no elude los momentos más oscuros de su separación. Por primera vez ante cámaras, Wanda confirmó el rumor que circuló por años: "En un ataque de ira, así tipo rompiéndole las Ferrari". Lo que antes era material de polémica o cuanto menos chimento se relata ahora con una naturalidad televisiva asombrosa, demostrando el nivel de superación.

El recuerdo de los enfrentamientos se transforma en anécdota. Se mencionó el famoso episodio donde, frustrada por las visitas de Maxi, Wanda "agarraba un bate de béisbol y se iba a destrozar los autos", un hecho que fue el detonante de la ruptura.

El rencor ha sido sustituido por la ironía y el flirteo verbal. En un pasaje más ligero, Wanda le reprocha un antiguo intento de conquista con "Cuatro rosas". Maxi intenta defenderse: "Eran ocho, ocho", a lo que ella replica con picardía, aludiendo a su actual esposo: "Pero si a tu amigo casi lo ‘icardias’ conmigo, si yo te daba cabida".

El programa Ferné con Grego se convierte así en el escenario de un quiebre histórico. Wanda y Maxi han pasado de ser antagonistas a co-protagonistas de una nueva etapa de tregua, confirmando que, incluso en las batallas más feroces de la farándula, la paz y la complicidad paternal son posibles.

LE PUEDE INTERESAR

Messi y Antonela, a pura ternura en el cumple de Thiago

LE PUEDE INTERESAR

¡Se viene la cigüeña! María Belén Ludueña confirmó que espera un hijo con Jorge Macri
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Se adelanta la tormenta en La Plata? Rige alerta amarillo y baja la temperatura

Se define hoy el Súper Cartonazo: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km ó 20 millones

Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause

La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero

VIDEO. Por un embiste fatal, un joven inhabilitado para conducir hasta 2099

Llega el tren del rock: AC/DC vuelve al país tras 16 años de espera

El nuevo amor de Jennifer Aniston, ¿un chanta?

“Alquilados por el delito”: más asaltos a conductores de aplicaciones
+ Leidas

¿Se adelanta la tormenta en La Plata? Rige alerta amarillo y baja la temperatura

¿Qué necesita el Lobo para salvarse sin jugar?

Alarma por “epidemia” de Burnout entre profesionales de la salud

Hay multas de tránsito por arriba de $2.000.000

Max y el triunfo de Gimnasia ante River: “Más que una revancha fue un gran desafío”

Muslera: “No es limpio es todo muy obvio”

El público del Pincha también mostró su descontento

Santilli no quiere hablar con Kicillof y lo cruzaron
Últimas noticias de Espectáculos

"Con vos es 4 de noviembre": la triste historia detrás de la canción "La melodía de Dios" de Chano Charpentier

Julián Weich confesó que pensó en suicidarse y reveló la experiencia espiritual que sanó su vida

Confirman fecha para el primer estreno de la temporada en Mar del Plata: cuando y de quién se trata

Gustavo Scaglione reveló todo sobre las amenazas a Juana Tinelli
La Ciudad
Se define hoy el Súper Cartonazo: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km ó 20 millones
¿Se adelanta la tormenta en La Plata? Rige alerta amarillo y baja la temperatura
Un llamado a vacunarse: entre la baja cobertura y la preocupación
El consumo, en caída libre: las familias se endeudan para lo básico
Hay multas de tránsito por arriba de $2.000.000
Información General
Los médicos, acorralados por el desgaste profesional o Burnout: "La pandemia fue el tiro de gracia para el equipo de salud"
Suspenden a un docente por insultos y "adoctrinamiento" en el aula en una escuela de Banfield
Vaca Muerta ya tiene salida al mar: finalizó la soldadura del extenso oleoducto que llega al Atlántico
Cómo evitar caer en las garras de los estafadores
Para el 2050 podrían duplicarse las muertes por calor en Latinoamérica
Policiales
Al filo de la tragedia vial en La Plata por fuerte choque entre una camioneta y una moto 
La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero
Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause
El llanto de una madre y otra declaración clave
VIDEO. Por un embiste fatal, un joven inhabilitado para conducir hasta 2099
Deportes
La Plata está en orden: las Canarias recuperaron la corona y son nonacampeonas del Seven de la URBA
Pata Castro rompió el silencio tras el "sucio accionar" de Arasa: "Se hizo justicia"
El Bicho reavivó una vieja polémica: "¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo"
El argentino Faustino Oro, avanza en la Copa del Mundo con una brillante victoria
Max y el triunfo de Gimnasia ante River: “Más que una revancha fue un gran desafío”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla