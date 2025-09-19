Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Ante falta de pago del mes de agosto

Paro de empleados de Gimnasia: retención de tareas en todas las sedes ante falta de pago

Paro de empleados de Gimnasia: retención de tareas en todas las sedes ante falta de pago
19 de Septiembre de 2025

Escuchar esta nota

Con atrasos en sus sueldos, empleados de Gimnasia convocaron a un paro hasta que se regularice la situación. Los trabajadores reclaman que todavía no han cobrado el mes de agosto -algo que ya pasó en mayo pasado-, por lo que la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), llamó a la retención de tareas en el “Lobo”.

“Sin salario no se trabaja” fue el lema impulsado por la seccional platense del gremio, con un paro al que se adhirieron gran parte de los empleados de la institución “Tripera”. Desde el club se comunicó que la medida es “entendida y respetada”, y que están trabajando para poder estandarizar la situación.

En semanas de inestabilidad económica a nivel nacional, los trabajadores de Gimnasia decidieron parar hasta que se terminen los atrasos salariales que sufren desde el mes de agosto.

La medida fue llevada a cabo por la UTEDYC, que llamó a retener tareas “sin concurrir a los lugares de trabajo” hasta que no se resuelva la situación.

Desde el gremio se informó que los empleados tuvieron que cobrar el mes de julio en dos partes y todavía no pudieron cobrar el mes de agosto, el cual el club se había comprometido a depositar el lunes pasado, aunque esto no sucedió.

La decisión de parar se tomó luego de que el club no se pusiera al día el lunes, y aunque fue seguida por una parte de los perjudicados, otros decidieron continuar sus labores con normalidad.

Lo tentaron a Pedro Troglio pero dijo que no se va de Banfield: "Me parece muy poco ético"

EL DIA en Brasil.- Carrillo, héroe del Maracaná: “Esto es Estudiantes, no tenían que darnos por muerto”
El Lobo va por la reacción y el triunfo en su visita a Riestra: formaciones, hora y TV

Crisis en Gimnasia: la deuda cambió los planes de los juveniles, que se quedaron sin micros
Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

VIDEO.- ¡Cielo negro, lluvias y granizo! Llegó la tormenta a La Plata: se activó el alerta amarillo

Dólar caliente: fijan cepo para directivos de bancos y familiares y buscan dólares entre los que trabajan para el exterior

EL DIA en Brasil.- Carrillo, héroe del Maracaná: “Esto es Estudiantes, no tenían que darnos por muerto”

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

El Lobo va por la reacción y el triunfo en su visita a Riestra: formaciones, hora y TV

VIDEO. “Ya está, por favor”: el dramático pedido de una joven de La Plata a un delincuente

Colapinto tocó la pared, perdió ritmo y terminó 20º en la segunda práctica del GP de Azerbaiyán

Detectaron medidores de gas adulterados
VIDEO.- Estudiantes, del infierno al milagro: el gol del final le da ilusión de remontada

La Plata se pone en guardia por 48 horas por amenaza de tormentas fuertes: a qué hora arranca la lluvia

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

El Lobo va por la reacción y el triunfo en su visita a Riestra: formaciones, hora y TV

Detectaron medidores de gas adulterados

Empezó muy mal y vivió una pesadilla, pero tiene fe en llegar a semifinales

Dólar caliente: fijan cepo para directivos de bancos y familiares y buscan dólares entre los que trabajan para el exterior

VIDEO. “Ya está, por favor”: el dramático pedido de una joven de La Plata a un delincuente
Colapinto tocó la pared, perdió ritmo y terminó 20º en la segunda práctica del GP de Azerbaiyán

Lo tentaron a Pedro Troglio pero dijo que no se va de Banfield: "Me parece muy poco ético"

EL DIA en Brasil.- Carrillo, héroe del Maracaná: “Esto es Estudiantes, no tenían que darnos por muerto”

VIDEO.- Estudiantes, del infierno al milagro: el gol del final le da ilusión de remontada
Bomberos de El Peligro lanzaron un bono contribución para poder cerrar el frente de su cuartel
VIDEO.- ¡Cielo negro, lluvias y granizo! Llegó la tormenta a La Plata: se activó el alerta amarillo
La Plata se pone en guardia por 48 horas por amenaza de tormentas fuertes: a qué hora arranca la lluvia
Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este viernes 19 de septiembre
Cartonazo por $3.000.000 y un Renault Kwid: los números que salieron hoy en EL DIA
Una motociclista chocó y tuvo fractura de clavícula en Arturo Seguí
Fentanilo contaminado: acusaron a una ingeniera química por detectar un "positivo" y no frenar su salida al mercado
Galpones destruidos y pérdidas totales: así quedó la papelera que se incendió cerca de La Plata
Tolosa bajo fuego: otro robo armado reaviva el miedo vecinal
VIDEO. “Ya está, por favor”: el dramático pedido de una joven de La Plata a un delincuente
Mario Pergolini se burló de Andy Kusnetzoff por su llanto en vivo: "Me vinieron las lágimas"
Nico Vázquez no disimuló: mandó un "like" a la foto de Brenda Gandini en las Cataratas
Los detalles de las nuevas pruebas: embargaron y procesaron a Matías Morla y a dos de las hermanas de Maradona
Andrea Rincón recordó su intensa relación con Ale Sergi: "Las personas a veces hacemos las cosas mal"
Yanina Latorre destrozó a Luciana Salazar por su obsesión con Martín Redrado y la trató de "Bebé Reno" 
Caputo ratificó el programa, aseguró pago de deudas y que seguirán interviniendo en el mercado cambiario
La REM advierte retroceso de la siembra directa en Argentina por malezas resistentes
Tandil adjudicó obras por $319 millones en la Escuela Primaria Nº 7
Provincia destinó $278 millones en Cañuelas para obras del Club San Martín
Bolívar fue sede de un encuentro histórico por la cuenca del Vallimanca

