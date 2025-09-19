Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Es ley el uso limitado de los celulares en el aula

Es ley el uso limitado de los celulares en el aula
19 de Septiembre de 2025 | 02:43
Después de una largo parate -elecciones de por medio- y a la espera del envió por parte del gobierno de Axel Kicillof del presupuesto para el próximo año, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó ayer más de 60 proyectos, entre ellos la ley que regula el uso de los celulares en las escuelas.

La normativa establece la prohibición del uso libre de teléfonos móviles durante la jornada escolar en los niveles de primera infancia y primaria. Los docentes podrán autorizar la utilización de los dispositivos únicamente con fines pedagógicos. Además, se prevén campañas de concientización sobre los riesgos del uso excesivo de pantallas en niñas y niños de hasta 12 años, que deberán difundirse a través de cartelería.

Además, la Cámara aprobó los proyectos que rechazan y repudian la decisión del presidente Javier Milei de dejar sin efecto la ley de Zona Fría, establecida por la ley 27.637, que abarca a varios municipios del sur de la provincia de Buenos Aires.

También se recordó un nuevo aniversario de la desaparición de Jorge Julio López.

 

