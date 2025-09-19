Dólar caliente: fijan un cepo para directivos de bancos y familiares
Dólar caliente: fijan un cepo para directivos de bancos y familiares
VIDEO.- Estudiantes, del infierno al milagro: el gol del final le da ilusión de remontada
La Plata se pone en guardia por 48 horas por amenaza de tormentas fuertes: a qué hora arranca la lluvia
VIDEO. “Ya está, por favor”: el dramático pedido de una joven de La Plata a un delincuente
Balcones y frentes de riesgo: alertan por la falta de mantenimiento
Con los precios ya ni se hace la diferencia en las ferias francas
Baby boom 2025: de Úrsula Corberó a Cardi B, las famosas que están en la dulce espera
El Lobo va por la reacción y el triunfo en su visita a Riestra: formaciones, hora y TV
Colapinto puso primera en Azerbaiyán: otra vez en el fondo, pero más rápido que Gasly
Teatro, música, shows y más: la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
Tolosa bajo fuego: otro robo armado reaviva el miedo vecinal
VIDEO. Qué se sabe de la nena que murió en La Plata tras ser embestida por un camión
Receta electrónica de PAMI para simplificar el acceso a medicamentos: paso a paso, cómo es el trámite
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este viernes 19 de septiembre
Piden que se apliquen multas a los choferes de Uber y Cabify
Fuertes pérdidas en acciones y bonos que generan más incertidumbre
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
No podrán operar con valores en moneda extranjera por 90 días si compran divisas
Escuchar esta nota
En medio de la tensión cambiaria de las últimas semanas, con las incorrecciones del modelo, la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses y los reiterados traspié que el Gobierno acumuló en el Congreso, el Gobierno dispuso que accionistas y directivos de entidades financieras deberán presentar una declaración jurada al momento de comprar moneda extranjera, comprometiéndose a no adquirir títulos valores con liquidación en moneda extranjera durante 90 días.
Mediante la Comunicación A 8332 del Banco Central, dirigida a las entidades financieras y operadores de cambio, se incorporó un nuevo punto al texto ordenado sobre Exterior y Cambios, que regirá para las operaciones a partir de mañana viernes.
Según lo establecido, las entidades podrán permitir el acceso al mercado de cambios a personas humanas residentes para la compra de billetes en moneda extranjera (ya sea para tenencia o para la constitución de depósitos) siempre que el cliente cumpla determinados requisitos.
El nuevo requisito de la Comunicación A 8332 indica que cuando el cliente sea accionista o directivo de una entidad financiera, para concretar la operación "la entidad deberá contar con una declaración jurada del cliente en la que deje constancia que se compromete a no concertar, de manera directa o indirecta o por cuenta y orden de terceros, compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera a partir del momento en que requiere el acceso y por los 90 (noventa) días corridos subsiguientes".
El alcance de este requisito incluye:
* Accionistas que, en forma directa o indirecta, posean el 5% o más del capital social y/o del total de los votos de instrumentos con derecho de voto emitidos por una entidad financiera.
* Directores o autoridades equivalentes de una entidad financiera, o el máximo responsable local de las sucursales de entidades financieras del exterior.
* Síndicos o integrantes del Consejo de Vigilancia de una entidad financiera.
* Funcionarios con rango de gerente o equivalente o superior de una entidad financiera.
* También alcanza a quienes encuadren en alguno de los incisos anteriores respecto de otro tipo de entidades autorizadas a operar en cambios; y además incluye a cónyuge o conviviente (por unión convivencial inscripta) y parientes hasta segundo grado de consanguinidad o primer grado de afinidad de las personas mencionadas.
LE PUEDE INTERESAR
Otra prueba dramática para la economía argentina
En resumen: la medida busca limitar que quienes ocupan cargos de decisión o participan significativamente en entidades financieras (y sus familiares cercanos) utilicen la compra de billetes para luego operar en instrumentos con liquidación en moneda extranjera durante los 90 días siguientes.
A la búsqueda de más dólares: liberan restricciones de servicios profesionales para el exterior
El Gobierno eliminó el límite anual de 36 mil dólares que regía para ingresar dólares para los profesionales que prestan servicios para el exterior, en una medida que entrará en vigencia mañana viernes.
A través de la Comunicación A 8330 publicada hoy por el Banco Central, se estableció "dejar sin efecto el límite anual de USD 36.000 (dólares estadounidenses treinta y seis mil), habilitando para las personas humanas el mecanismo de excepción de la obligación de liquidación de los cobros de exportaciones de servicios allí establecido sin límite de monto".
Además, se detalló que "las entidades no podrán cobrar comisiones en aquellas operaciones concretadas por personas humanas residentes que impliquen la acreditación de ingresos de divisas del exterior a las cuentas abiertas por el cliente en moneda extranjera".
"Ello sin perjuicio del traslado al cliente de los cargos que pudieran corresponder por los servicios prestados por las entidades del exterior intervinientes en la transferencia debidamente documentados y que sólo podrán ser transferidos al costo a los usuarios”.
En diciembre del año pasado, el límite se había elevado de 24 mil dólares a 36 mil.
En 2024, Argentina exportó un valor de 8.927 millones de dólares en concepto de servicios basados en el conocimiento, 15,5% más que en 2023, representando un crecimiento excepcional que duplica el promedio del ritmo de expansión de las exportaciones mundiales.
Según Argencon, entidad del país que nuclea a empresas prestadoras de servicios, "las medidas económicas con flexibilización cambiaria y flotación entre bandas han generado un impacto positivo en las perspectivas de negocio, siendo la salida del cepo la expectativa más relevante para fortalecer los negocios del sector".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí