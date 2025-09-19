Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Nico Vázquez no disimuló: mandó un "like" a la foto de Brenda Gandini en las Cataratas

Nico Vázquez no disimuló: mandó un "like" a la foto de Brenda Gandini en las Cataratas
19 de Septiembre de 2025 | 08:23

Ahora, Brenda Gandini decidió tomarse un respiro junto a Gonzalo Heredia y sus dos hijos, y el destino elegido no pudo ser más espectacular: las Cataratas del Iguazú.

Así, desde Misiones, la actriz compartió en Instagram un carrusel lleno de postales con paisajes impactantes, juegos en familia y ese aire de desconexión que muchos buscan.

Todo parecía una publicación más de las tantas que sube Brenda para sus seguidores. Pero hay un detalle: entre los miles de likes que recibió, apareció uno que llamó la atención de todos, especialmente al mundo virtual. 

Nico Vázquez, no dudó en dejar su corazoncito en la publicación. Y, como suele pasar en las redes, ese gesto mínimo alcanzó para encender comentarios.

El like sólo a ella en Instagram se convirtió en uno de los gestos más analizados. 

Mientras tanto, Brenda y Gonzalo siguen disfrutando de su familia sin prestar demasiada atención a los comentarios externos. Su relación, que ya lleva varios años, se consolidó en base a proyectos compartidos, una vida lejos del escándalo y un perfil más bajo en comparación con otros colegas del medio. Por su parte, Nico Vázquez continúa cómo el soltero más observado.

Los detalles de las nuevas pruebas: embargaron y procesaron a Matías Morla y a dos de las hermanas de Maradona

Andrea Rincón recordó su intensa relación con Ale Sergi: "Las personas a veces hacemos las cosas mal"

 

Teatro, música, shows y más: la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

