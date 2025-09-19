Piden que se apliquen multas a los choferes de Uber y Cabify

El Sindicato de Choferes de Taxis de La Plata que conduce Juan Carlos Berón presentó en las últimas horas ante el Concejo Deliberante platense una nota en la que reclama que se incrementen los controles a los conductores de aplicaciones de transporte como Uber, Cabify y Didi, que en nuestra ciudad no se encuentran regulados por ordenanza.

En el escrito, dirigido al presidente del cuerpo, Marcelo Galland, se reclamó la asignación de inspectores municipales en sedes de reparticipaciones públicas y hospitales, a fin de “detectar choferes de estas aplicaciones que trasladen pasajeros” y “aplicarles multas ejemplares”.

Y citaron como ejemplo “el sistema de control de servicios ilegales en la Municipalidad de Berisso”.

En la misma línea, desde el sector pidieron también la agilización de trámites municipales que deben realizar los propietarios de unidades de traslados de pasajeros en el ámbito municipal.

Concejales de la oposición vienen impulsando ordenanzas que regularicen los servicios de las aplicaciones de pasajeros en la Ciudad, lo que viene siendo resistido por el sector. Si bien se realizaron presentaciones en ese sentido, desde la comisión advirtieron que se trabajará un proyecto que “contemple el consenso de los trabajadores y usuarios”.