Caputo ratificó el programa, aseguró pago de deudas y que seguirán interviniendo en el mercado cambiario

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló luego de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) haya vendido 379 millones de dólares de las reservas para contener el dólar mayorista, y envió un mensaje de tranquilidad hacia los mercados. “No nos vamos a mover del programa económico. Vamos a seguir defendiendo la banda cambiaria”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda en una entrevista por el streaming Carajo.

A su vez, el funcionario nacional aseguró que en las próximas semanas se anunciarán los pagos de los vencimientos de la deuda de los meses de enero y julio del 2026, tratando de llevar tranquilidad hacia los mercados, luego de que hayan registrado bajas en acciones y bonos argentinos superiores al 14%.

“No tengan ninguna duda que en las próximas semanas vamos a garantizar los pagos de enero y julio del año que viene”, sostuvo Caputo, quien agregó: “Ya lo vamos a anunciar”.

La entrevista fue en un contexto de tensión cambiaria, luego de que el Banco Central saliera a vender 379 millones de dólares de las reservas que posee, como producto de la escalada del dólar mayorista.

Sumado a las que vendió el miércoles (otros 53 millones de dólares), se registró un saldo negativo total de 432 millones de dólares para contener al mayorista en el sistema de bandas acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Actualmente, ese techo está posicionado en los $1.474,83, mientras que queda en $948,76 para el piso.

En paralelo, tanto acciones como bonos se desplomaron y el riesgo país superó los 1.400 puntos, posicionándose en 1.453 puntos básicos, una suba de 24,5% en el día.

El funcionario nacional estuvo acompañado por su viceministro, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Además, Felipe Núñez, Federico Furiase (director del BCRA) y Martín Vaughtier, todos parte del equipo económico, se encontraron presentes ya que conducen el programa.

El objetivo de Caputo fue llevar tranquilidad y reforzar el programa económico que diseñó el Gobierno junto al Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de que la escalada del dólar y la baja de reservas generara tensión económica. “El programa económico está hecho para que lo dólares sirvan para defender el techo de la banda. No nos vamos a mover de ahí y vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”, certificó Caputo.

Además, envió un mensaje de tranquilidad hacia los mercados, luego de que acciones y bonos argentinos se hayan desplomado y hayan sufrido pérdidas de hasta 14%.

En este contexto, el Ministro adelantó que en las semanas entrantes se anunciará el pago de los vencimientos de deuda para enero y julio del 2026. “Ya lo vamos a anunciar, no tengan ninguna duda que en las próximas semanas vamos a garantizar los pagos”.

En paralelo, el funcionario destacó los logros que llevó adelante el Ejecutivo, y manifestó que “a pesar de lo ocurrido seguimos con superávit fiscal y primario, el BCRA capitalizado y la inflación sigue estando controlada”. “Es una situación rara”, cuestionó Caputo.

Sin embargo, no dejó de lado a la oposición política, la cual la acusó de llevar adelante un “ataque político” que “no se vio nunca en la historia de la Argentina”. “Estamos viendo una cosa bizarra en el país”, señaló, al tiempo que agregó que a pesar de eso, la macroeconomía “está muy sólida”.

En ese mismo sentido, el ministro de Economía no dejó de lado el rechazo a los vetos presidenciales que recibió el Gobierno el miércoles. “Si vos agregas un gasto tenés que decir cómo lo vas a financiar. Ellos no lo hacen, lo que demuestra que quieren romper el equilibrio fiscal”, criticó. A pesar de eso, Caputo remarcó que el gasto de las leyes de de Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan y de Financiamiento para las Universidades Nacionales “no van a terminar afectando el equilibrio fiscal”.

También cargó contra el predecesor de su cargo, el ex ministro Sergio Massa, y el gobierno de Alberto Fernández: “Son todos los temas que ellos mismo ajustaron cuando eran gobierno”. “No vamos a volver al pasado. Lo que se ha hecho en estos 100 años, particularmente los últimos 20, en el país no funcionó”, certificó.

De cara a las próximas elecciones legislativas nacionales, del 26 de octubre, el funcionario vaticinó un triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso, con elogios al Presidente: ”Lo que hizo (Javier) Milei no se experimentaba desde hace años: por primera vez se hizo un trabajo que no se había hecho en 120 años”, ratificó.

Sobre la composición de ambas Cámaras, Caputo expresó que “va a cambiar fuertemente” y aseguró que “va a ser un mensaje para los políticos” que LLA gane. “La gente quiere mantener el rumbo”, detalló. En esa línea, manifestó que para las elecciones hay dos alternativas: “Es comunismo, déficit fiscal con suba de impuestos, inflación del 2% diario, o nosotros”.

Sobre el final, cargó contra el periodismo, a quienes acusó de querer “desestabilizar” al Gobierno. “Competís contra tipos que tienen el objetivo de desestabilizarnos. Somos unos pocos que trabajan contra cientos de miles que tratan de voltearte”, acusó. Y aseguró que las reformas que se vienen en la Argentina “son espectaculares, d eso no tengan dudas”.