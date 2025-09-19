Detectaron medidores de gas adulterados

ATN: el Senado le dio otro golpe al Gobierno con un contundente rechazo al veto de Milei
Detectaron en La Plata la existencia de medidores de gas adulterados y conexiones clandestinas a la red de gas natural, según informaron en Camuzzi. Agregaron que la situación representa un delito y un grave riesgo para los usuarios conectados al servicio en forma reglamentaria.
Además de La Plata, los operativos se realizaron en Brandsen, General Belgrano y Chascomús.
Según explicó una fuente de la empresa, “las irregularidades fueron detectadas como parte del trabajo diario de fiscalización y control de la distribuidora, así como a través de denuncias recibidas por los vecinos”.
Se destacó que las irregularidades detectadas son “de alto riesgo para la comunidad, aumentando considerablemente las probabilidades de fugas de gas, incendios e incluso explosiones, además de que atentan sobre la confiablidad de la red de distribución”.
En ese sentido se indicó que son “manipulaciones indebidas, en muchos casos con material antirreglamentario, sin dispositivos de seguridad y sin la debida ejecución por parte de personal idóneo”.
Se explicó: “que el robo de energía es un delito y contempla la pena de prisión. Genera una condición desigual e injusta frente al usuario que periódicamente abona su factura de servicio”.
“La seguridad y el resguardo de la vida humana son nuestra máxima prioridad”, se indicó en Camuzzi y agregaron que “se procederá con la desconexión inmediata de las mismas, y el inicio de las acciones administrativas, comerciales y judiciales que correspondan”.,
Los canales de denuncia son los siguientes: 0800-122-0764, por email a lineaeticacamuzzigas@kpmg.com.ar, y al 810-555-3698, disponible los días hábiles de 8 a 18.
