Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Granos, hacienda y mercados: cotización minuto a minuto

La Ciudad |En la plata y otras ciudades

Detectaron medidores de gas adulterados

Detectaron medidores de gas adulterados
19 de Septiembre de 2025 | 04:01
Edición impresa

Detectaron en La Plata la existencia de medidores de gas adulterados y conexiones clandestinas a la red de gas natural, según informaron en Camuzzi. Agregaron que la situación representa un delito y un grave riesgo para los usuarios conectados al servicio en forma reglamentaria.

Además de La Plata, los operativos se realizaron en Brandsen, General Belgrano y Chascomús.

Según explicó una fuente de la empresa, “las irregularidades fueron detectadas como parte del trabajo diario de fiscalización y control de la distribuidora, así como a través de denuncias recibidas por los vecinos”.

Se destacó que las irregularidades detectadas son “de alto riesgo para la comunidad, aumentando considerablemente las probabilidades de fugas de gas, incendios e incluso explosiones, además de que atentan sobre la confiablidad de la red de distribución”.

En ese sentido se indicó que son “manipulaciones indebidas, en muchos casos con material antirreglamentario, sin dispositivos de seguridad y sin la debida ejecución por parte de personal idóneo”.

Se explicó: “que el robo de energía es un delito y contempla la pena de prisión. Genera una condición desigual e injusta frente al usuario que periódicamente abona su factura de servicio”.

LE PUEDE INTERESAR

Con los precios ya ni se hace la diferencia en las ferias francas

LE PUEDE INTERESAR

Alivio para distribuidoras eléctricas

“La seguridad y el resguardo de la vida humana son nuestra máxima prioridad”, se indicó en Camuzzi y agregaron que “se procederá con la desconexión inmediata de las mismas, y el inicio de las acciones administrativas, comerciales y judiciales que correspondan”.,

Los canales de denuncia son los siguientes: 0800-122-0764, por email a lineaeticacamuzzigas@kpmg.com.ar, y al 810-555-3698, disponible los días hábiles de 8 a 18.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

Otra prueba dramática para la economía argentina

"En casa va a ser diferente, estamos a un gol": Domínguez, tras la derrota

VIDEO. El gol del final le da ilusión de remontada

Milei mete mano en la campaña libertaria y corre a “Lula” Menem

“La Ley del Garrahan es el sueldo de 66 mil empleados”

Los números de la suerte del viernes 19 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco

Meta presentó sus gafas con inteligencia artificial

A pura presión: suben el dólar y el riesgo país
Últimas noticias de La Ciudad

El dólar sube pero en el comercio no ven margen para el ajuste de listas

Balcones y frentes de riesgo: alertan por la falta de mantenimiento

Con los precios ya ni se hace la diferencia en las ferias francas

Alivio para distribuidoras eléctricas
Espectáculos
Baby boom 2025: de Úrsula Corberó a Cardi B, las famosas que están en la dulce espera
¿Censura o sin talento?: Kimmel, suspendido tras sus dichos sobre Kirk
Drama político y familiar: así es “Las maldiciones”, la nueva miniserie de Netflix
Volver al primer amor: Madonna regresa a las pistas de baile
Camilota explotó con Franchín por un “chusmerío”
Deportes
VIDEO. El gol del final le da ilusión de remontada
Empezó muy mal y vivió una pesadilla, pero tiene fe en llegar a semifinales
VIDEO. Movilización a Río: nunca van a dejar solo al equipo de sus amores
Por la reacción: el Lobo visita a Riestra para volver al triunfo
Juega Marchesín y Cavani quedó descartado
Policiales
Tolosa bajo fuego: otro robo armado reaviva el miedo vecinal
VIDEO. “Ya está, por favor”, el dramático pedido de una joven a un delincuente
Procesaron a Morla y a dos hermanas de Diego
Voraz incendio en una cooperativa de Romero
VIDEO. Murió una nena tras ser embestida por un camión
Información General
El ciclo del agua, en la mira: se vuelve cada vez más peligroso
Meta presentó sus gafas con inteligencia artificial
La ministra generada con IA dice que no viene a reemplazar a los humanos
Los números de la suerte del viernes 19 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
“No eres segundo, eres grande”: la historia de Kukuczka, el sucesor de Messner que entró en la historia del alpinismo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla