Baby boom 2025: de Úrsula Corberó a Cardi B, las famosas que están en la dulce espera

La farándula internacional y local está viviendo un verdadero baby boom al confirmarse varios embarazos en el mundo del espectáculo. La última en revelar la noticia de que se convertirá en mamá fue Úrsula Corberó, la actriz española y pareja desde hace años del Chino Darín, con quien ahora tendrá un hijo. El anuncio llegó en sus redes con una foto de lo más elocuente: la artista posando en la intimidad de su casa luciendo un camisolín que dejaba ver su avanzado estado.

Tras la revelación, la noticia de la futura maternidad de Úrsula se viralizó en las redes y muchos atinaron a decir que la actriz estaría esperando una nena, debido a que en su ropa se lucían unos moños rosas. Una idea tal vez muy obvia para Corberó que gusta de jugar al misterio con su intimidad. De hecho, este embarazo pasó inadvertido hasta la revelación que ella misma hizo en redes: “No es IA”, destacó en su posteo. Este será el primer hijo para la pareja de actores y la familia Darín ya festeja.

Otra que sorprendió estos últimos días fue Cardi B. La rapera estadounidense, mamá de tres, confirmó que está esperando a su cuarto bebé junto a su nueva pareja, Stefon Diggs, y que dará a luz antes de que comience su gira en febrero. “Estoy haciendo todo este trabajo mientras estoy creando un bebé”, confirmó durante una entrevista.

Para Cardi, de 32 años, será su cuarto hijo, pero el primero junto a la estrella de la NFL, con quien la rapera comenzó a salir a fines de 2024. La cantante es mamá de sus hijas, Kulture y Blossom, y su hijo Wave, todos con el rapero Offset, conocido por ser parte de la banda Migos y por encabezar un conflictivo divorcio con la artista.

Rihanna es otra de las estrellas internacionales que también tendrá un bebé. La cantante de “Umbrela” no hizo anuncio en redes, sino que fue más allá cuando apareció en la MET Gala de mayo pasado luciendo un traje en el que se podía ver su pancita. Se trata del tercer bebé para la artista junto a su pareja Asap Rocky.

Metida de lleno en el mundo fashion, Rihanna recientemente hizo una producción en donde su embarazo fue protagonista mientras se encuentra casi en la recta final del mismo.

Bebé a bordo argento

El baby boom también impactó de lleno en la farándula vernácula. Entre los embarazos más destacados y que levantaron cierta controversia está el de Juana Repetto, quien hace algunas semanas confirmó que espera a su tercer hijo. Sin embargo, lo llamativo del caso se dio cuando reveló que el padre de la criatura en camino es nada más y nada menos que Sebastián Graviotto, su ex. La pareja terminó su relación en abril pasado, pero tuvo un encuentro en donde la pasión se hizo presente, y dio como resultado este inesperado momento para la influencer.

Otra que compartió esta esperada noticia fue Rocío Marengo, quien reveló que tras años de búsqueda finalmente se convertirá en mamá con su pareja, Eduardo Fort. “Todo valió la pena”, destacó al revelar la novedad. La modelo espera dar a luz en enero próximo.

Una noticia que generó revuelo en el público platense es la de la dulce espera de Camila Homs y José “El Principito” Sosa, quienes esperan la llegada de una nena. La modelo, quien conoció al futbolista “pincha” tras una conflictiva separación con Rodrigo de Paul, ya es mamá de Francesca y Bautista, los hijos que tuvo con el delantero de la selección.

Otra dupla dentro del mundo del deporte que confirmó su dulce espera fue Eva Bargiela y Gianluca Simeone. La influencer y el futbolista comenzaron su vínculo en 2024 y este año anunciaron la novedad de que pronto serán tres: “Este nuevo capítulo me llena de ilusión y amor”, escribió ella en sus redes.