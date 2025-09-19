Murió una nena tras ser embestida por un camión

La Región volvió a ser escenario de la tragedia en las calles, esta vez con el fatal desenlace de una niña de apenas 7 años, que se convirtió en la víctima número 52 de siniestros de tránsito en lo que va del año 2025 en La Plata, Berisso y Ensenada. El hecho ocurrió en Lisandro Olmos, en la intersección de las calles 197 y 90, donde la menor fue embestida por un camión mientras jugaba cerca de su hogar. Según consta en la investigación, el vehículo estaba cargando verduras en una quinta cuando, al salir, impactó contra la niña, quien fue trasladada de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. Allí, a pesar de los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento.

El conductor del camión, de 32 años, se presentó posteriormente y quedó bajo investigación de la Fiscalía N° 12 del Departamento Judicial La Plata a cargo de Fernando Padovan, que dispuso pericias sobre el vehículo y la realización de controles para determinar su situación. Por estas horas se trabaja para esclarecer la mecánica exacta del accidente que terminó con la vida de la menor.

La magnitud del accidente pone nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de los peatones, en especial de los más jóvenes, frente a la falta de medidas de seguridad en zonas residenciales y la imprudencia de algunos conductores.

Milagro en Ensenada

Este trágico episodio de Olmos coincide con otro accidente ocurrido en Ensenada, donde un motociclista de 23 años, sufrió un fuerte choque con un automóvil y un colectivo de la línea 273 en la esquina de Horacio Cestino y Santilli. El joven terminó debajo del micro, aunque afortunadamente consciente y con lesiones que no pusieron en riesgo su vida. Personal de bomberos y del SAME intervinieron para asistirlo y trasladarlo al Hospital Horacio Cestino, mientras se investiga el rol de los conductores involucrados.

Estos casos se suman a la estadística que más golpea a la Región: hace unas semanas, dos motociclistas perdieron la vida en distintos siniestros, consolidando a los conductores de moto como las principales víctimas de la inseguridad vial. La falta de controles, el exceso de velocidad y la ausencia de medidas de precaución en arterias urbanas siguen dejando un saldo preocupante de heridos y muertos.

Vecinos y autoridades advierten que la prevención es clave: reducir la velocidad, respetar semáforos y señalizaciones, y extremar cuidados cerca de escuelas, plazas y quintas. Sin embargo, los accidentes recientes muestran que la conciencia y la responsabilidad individual no siempre alcanzan para evitar tragedias. La muerte de la niña de Olmos, identificada como Marian Tarifa, se suma a un récord sombrío que alerta sobre la urgencia de políticas de seguridad vial efectivas y acciones concretas para frenar una problemática que se agrava.

Otro choque reportado ayer tuvo lugar en la zona de 121 y 80, en Villa Elvira, donde al menos dos vehículos colisionaron por causas que aún se investigan. Aunque no se registraron heridos de gravedad, un Fiat Cronos gris con vidrios polarizados quedó destruido en su parte delantera superior, mientras que el tránsito se tornó caótico por momentos. “Esto es cosa de todos los días, ya estamos cansados”, relató una vecina que envió la noticia al WhatsApp del diario EL DÍA, reflejando su preocupación.