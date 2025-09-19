Actividades: expo, feria, bailes

CONTACTOS

expo vivero en city bell

Del 3 al 5 de octubre, de 11 a 21 y en Club Atlético City Bell (Cantilo y Jorge Bell), se llevará a cabo la séptima edición de la Expo Vivero. Con entrada libre y gratuita, se podrá visitar y adquirir plantas, árboles autóctonos, elementos de decoración, macetas, tierra, fertilizantes y muchos más. Contacto: 221 5410311

FIESTA DE LA TERCERA EDAD

El centro de la tercera edad “Pétalos de rosas de abril”, de 13 (ex70) y 122 norte (ex122 bis), Berisso, realizará este domingo 21 de setiembre su fiesta mensual, a partir de las 12.30. Habrá un almuerzo consistente en untables y empanadas, pechuga de pollo rellena de

jamón y queso, y helado. Animación: Marcelo Gabriel. Habrá sorteos. La tarjeta para socios es de $17.000 y para no socios es de $20.000. No incluye bebidas. Hay que llevar vajilla completa. El horario administrativo del Centro es de 10 a 12, de lunes a viernes..

BAILE EN CAPITAL CHICA

En el Club Capital Chica (66, 156 y 157) el domingo 21 de septiembre al mediodía, se realizará el baile de la primavera. El festejo contará con diferentes shows. Habrá servicio

de buffet (no se puede ingresar con alimentos).

FERIA DE EMPRENDEDORES

En el Club Reconquista (40 entre 15 y 16) convocan a participar de la Feria de Emprendedores que se realizará mañana en la sede la entidad deportiva. Habrá cosmética, indumentaria urbana femenina, bolsos, gorras y accesorios. También, cerámica y deco, papelería, plantas, productos regionales, entre otros rubros. Contacto: 011 6926 - 3800 ó al 221 476 - 9529.

CLUB DE AMANTES DE LAS PASTAS

Mañana a las 13, el Club de Pasta Lovers se encontrará para celebrar el “Festival Internacional del Sorrentino”. Este club, al que se puede pertenecer de forma completamente gratuita, fue fundado por cocineros y artistas gráficos, plásticos y audiovisuales, ingenieros, comunicólogos, economistas y psicólogos. Mañana el encuentro será en Inmigrante resto-bar (64 entre 13 y 14). Las entradas para el encuentro de mañana están a la venta a través de las redes sociales del Club de Pasta Lovers (Instagram: @clubdepastalovers). “Con el valor de la entrada (de $35.000) se puede acceder al plato de entrada, plato de sorrentino (opción vegetariana), salsa a elección, postre y copa de vino o gaseosa, además de participar por juegos y sorteos y afiliarse simbólicamente al Club.