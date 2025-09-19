Actividades: expo, feria, bailes

ATN: el Senado le dio otro golpe al Gobierno con un contundente rechazo al veto de Milei
Balcones y frentes de riesgo: alertan por la falta de mantenimiento
Con los precios ya ni se hace la diferencia en las ferias francas
Por la reacción: el Lobo visita a Riestra para volver al triunfo
Tolosa bajo fuego: otro robo armado reaviva el miedo vecinal
Milei mete mano en la campaña libertaria y corre a “Lula” Menem
Fuertes pérdidas en acciones y bonos que generan más incertidumbre
Piden que se apliquen multas a los choferes de Uber y Cabify
El dólar sube pero en el comercio no ven margen para el ajuste de listas
VIDEO. “Ya está, por favor”, el dramático pedido de una joven a un delincuente
En las últimas dos décadas se registraron alrededor de una decena de casos similares
En 120 y 74 tienen pérdidas de agua en forma recurrente
Del 3 al 5 de octubre, de 11 a 21 y en Club Atlético City Bell (Cantilo y Jorge Bell), se llevará a cabo la séptima edición de la Expo Vivero. Con entrada libre y gratuita, se podrá visitar y adquirir plantas, árboles autóctonos, elementos de decoración, macetas, tierra, fertilizantes y muchos más. Contacto: 221 5410311
El centro de la tercera edad “Pétalos de rosas de abril”, de 13 (ex70) y 122 norte (ex122 bis), Berisso, realizará este domingo 21 de setiembre su fiesta mensual, a partir de las 12.30. Habrá un almuerzo consistente en untables y empanadas, pechuga de pollo rellena de
jamón y queso, y helado. Animación: Marcelo Gabriel. Habrá sorteos. La tarjeta para socios es de $17.000 y para no socios es de $20.000. No incluye bebidas. Hay que llevar vajilla completa. El horario administrativo del Centro es de 10 a 12, de lunes a viernes..
En el Club Capital Chica (66, 156 y 157) el domingo 21 de septiembre al mediodía, se realizará el baile de la primavera. El festejo contará con diferentes shows. Habrá servicio
de buffet (no se puede ingresar con alimentos).
En el Club Reconquista (40 entre 15 y 16) convocan a participar de la Feria de Emprendedores que se realizará mañana en la sede la entidad deportiva. Habrá cosmética, indumentaria urbana femenina, bolsos, gorras y accesorios. También, cerámica y deco, papelería, plantas, productos regionales, entre otros rubros. Contacto: 011 6926 - 3800 ó al 221 476 - 9529.
Mañana a las 13, el Club de Pasta Lovers se encontrará para celebrar el “Festival Internacional del Sorrentino”. Este club, al que se puede pertenecer de forma completamente gratuita, fue fundado por cocineros y artistas gráficos, plásticos y audiovisuales, ingenieros, comunicólogos, economistas y psicólogos. Mañana el encuentro será en Inmigrante resto-bar (64 entre 13 y 14). Las entradas para el encuentro de mañana están a la venta a través de las redes sociales del Club de Pasta Lovers (Instagram: @clubdepastalovers). “Con el valor de la entrada (de $35.000) se puede acceder al plato de entrada, plato de sorrentino (opción vegetariana), salsa a elección, postre y copa de vino o gaseosa, además de participar por juegos y sorteos y afiliarse simbólicamente al Club.
