PAMI implementó la receta electrónica para simplificar el acceso a los medicamentos: paso a paso, cómo es el trámite

Con el objetivo de agilizar trámites y modernizar su sistema, PAMI implementó la receta electrónica, una herramienta que reemplaza el tradicional formato en papel y facilita el acceso a los medicamentos para todos sus afiliados.
Este nuevo sistema no solo simplifica el proceso de prescripción y retiro, sino que también aporta mayor seguridad y transparencia. Al contar con la firma digital de un profesional, se garantiza la autenticidad de la receta, brindando tranquilidad a los afiliados. Además, se elimina un paso burocrático, permitiendo a los beneficiarios de PAMI retirar sus remedios en las farmacias adheridas con solo presentar su DNI y credencial.
Para acceder a este beneficio, solo tenés que descargar la aplicación Mi PAMI, disponible de forma gratuita en las tiendas de iOS y Android.
Una vez instalada, registrate con tu DNI y tus datos personales. Dentro de la aplicación, andá a la sección "Recetas y órdenes médicas" y después seleccioná "Recetas". Ahí vas a poder ver todas las prescripciones vigentes, con detalles como el nombre del medicamento, la fecha de emisión y vencimiento, y si ya está listo para ser retirado.
