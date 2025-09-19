Apuestan a avenidas más fluidas con más “onda verde”

La instalación de controladores remotos en los semáforos de la avenida 44 hacia Olmos y en el Camino Centenario, redujo a la mitad el tiempo de circulación en esas arterias. Así lo afirman dede la secretaría de Planeamiento de la Municipalidad, al evaluar los resultados de las primeras “ondas verdes” y de las futuras intervenciones para agilizar el tránsito. Y, afirmaron, el próximo turno será para la avenida 60, en Los Hornos, la 25 hacia el norte y la 7 hacia el sur.

La primera prueba se realizó el verano pasado en la avenida 44, entre la 31 y la ruta 2. Según indicaron ayer a EL DIA desde la dirección de Tránsito municipal, la arteria sostiene una demanda de 16.500 vehículos que la transitan diariamente y que, tras la colocación de la nueva tecnología que permite la coordinación remota de la semaforización -la “onda verde”-, el tiempo de circulación se redujo de 50 a 20 minutos.

La segunda intervención se realizó el mes pasado en el Camino Centenario, desde la plaza Villa Elisa hasta la 511. Por ese segmento de una extensión aproximada de 10 kilómetros circulan diariamente en ambos sentidos unos 28 mil vehículos. Tras la colocación del nuevo sistema, afirman que el tiempo de viaje se redujo “a la mitad”: de 30 a 15 minutos.

En línea con la apuesta que el área de Planeamiento realiza a las avenidas, se espera que las nuevas intervenciones para la mejora del tránsito en la Ciudad apunten a la diagonal 74 entre 116 y la bajada de la Autopista y la avenida 60, entre 31 y 143. Se trata de dos arterias que fueron recientemente ensanchadas un carril de cada mano y, en el caso de la primera, que continuará su ejecución hasta la ruta 36. Le seguirán, afirman, la avenida 25 hacia el norte y la 7, hacia el sur.

En el Municipio afirman que este año se cambiará la mitad del sistema de semaforización de la Ciudad -unos 457 cruces-, lo que permitirá ordenar el tránsito en un distrito que cuenta con un parque automotor de más de 415.000 vehículos.