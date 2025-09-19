Colapinto puso primera en Azerbaiyán: otra vez en el fondo, pero más rápido que Gasly

VIDEO.- Estudiantes, del infierno al milagro: el gol del final le da ilusión de remontada
El piloto argentino Franco Colapinto a bordo de Alpine no tuvo una buena performance en la primera práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de la Fórmula 1 y se ubicó en la decimonovena posición de la competencia que lideró Lando Norris con McLaren.
En una carrera que fue interrumpida por una bandera roja que duró más de 20 minutos, Norris fue el piloto más rápido con un 1:42.704, 0.310s por delante de su compañero de equipo Oscar Piastri, mientras que Charles Leclerc a mando de su Ferrari completó el top 3 a 0.552s del británico.
En tanto, la cuarta posición fue para George Russell (0.717s), que fue el único Mercedes en el top 10. Bastante cerca, Alex Albon terminó quinto con su Williams (0.859s).
