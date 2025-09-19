Por la reacción: el Lobo visita a Riestra para volver al triunfo

Pintaba para goleada, pero Estudiantes creció en el final, perdió sólo 2 a 1 ante Flamengo y tiene mucha fe para la revancha
Gimnasia quiere enderezar su rumbo tras la dura caída ante Unión en el Bosque. Orfila apuesta por el ingreso de Bautista Merlini para reemplazar al suspendido Nicolás Garayalde
Desde las 17, Gimnasia visita a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza con el objetivo de volver a la victoria, tras el duro traspié ante Unión como local. Sin embargo, la parada va a ser compleja, ya que va a enfrentar a un rival que pelea los puestos altos de la Zona B y que se hace muy fuerte de local. Alejandro Orfila apuesta por el regreso a la titularidad de Bautista Merlini en lugar del suspendido, Nicolás Garayalde.
Sin dudas, no fueron días fáciles para el Lobo, ya que volvió a meterse en un mar de dudas luego de la actuación ante el Tatengue, donde se quedó con las manos vacías. El equipo se vio superado en gran parte del encuentro y además volvió a ser mirado de reojo por sus hinchas.
Más allá del traspié, el Lobo se mantiene en puestos de playoffs de la Zona B, más allá que sus perseguidores, Sarmiento y Platense, tienen un partido pendiente.
De cara al duelo de esta tarde, Alejandro Orfila no va a tocar demasiado el equipo, ya que va a realizar una sola variante: el ingreso de Bautista Merlini en lugar del suspendido, Nicolás Garayalde. El ex jugador de San Lorenzo tuvo buenos ingresos en los últimos partidos, por lo que el entrenador decidió darle la chance de entrada.
Después, Renzo Giampaoli va a ser titular, más allá del cuadro gripal que atravesó en la semana y que lo tuvo en duda, al igual que Norberto Briasco, que nuevamente va a ser el acompañante de Marcelo Torres.
La idea del DT es darle confianza a una base, pese a que sigue en la búsqueda del equipo. Más allá de la derrota en el último encuentro, Orfila cree que hay factores positivos que muestra Gimnasia para seguir puliendo.
Sin embargo, la gran cuenta pendiente es encontrar la regularidad, ya que más allá de un buen inicio, el Lobo perdió muchos puntos en las últimas fechas.
De los últimos cinco encuentros, sólo ganó uno, mientras que empató otro y perdió en tres oportunidades. Y para colmo, de visitante le cuesta muchísimo, ya que en lo que va del año ganó en dos oportunidades: Atlético Tucumán en el Apertura pasado y Godoy Cruz, por la cuarta fecha del actual campeonato.
Enfrente va a tener un Riestra que es uno de los equipos más duros del campeonato y que además, puede quedar como único líder hasta que juegue River, en caso de ganar hoy.
Si bien de visitante le cuesta un poco más, de local es muy fuerte (ver aparte). Con un equipo armado de atrás, se ha convertido en uno de los más sólidos del fútbol argentino. Y además cuenta con Ignacio Arce, una de las figuras del equipo.
Pensando en el choque de esta tarde, el entrenador del Malevo, Gustavo Benítez, mantendría el mismo equipo que derrotó a Central Córdoba en condición de local.
En medio de la compleja situación financiera del mens sana, ayer se solucionó el problema con los juveniles, ya que finalmente todas las divisiones trabajaron en Estancia Chica. Cabe destacar que días atrás, cuatro de las seis divisiones juveniles triperas debieron entrenar en El Bosquecito por la reducción de colectivos que van habitualmente a Estancia Chica, debido a la deuda que el club mantiene con la empresa de transporte prestadora del servicio, Cataldi Tour. Cotidianamente esta empresa lleva cuatro colectivos para juveniles por la mañana y otros cuatro por la tarde para el fútbol femenino y para las categorías infantiles.
Por su parte, la dirigencia mens sana gestiona un plan para el pago de los haberes de los empleados de planta, quienes aún no percibieron su salario. La idea es conseguir un dinero por parte de la Liga Profesional, para poder solucionar el problema.
