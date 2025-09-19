Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo: el domingo recortá el cupón para duplicar el premio y ganar hasta 20 millones o un Renault Kwid

Policiales

Fentanilo contaminado: acusaron a una ingeniera química por detectar un "positivo" y no frenar su salida al mercado

Según dos declaraciones, la jefa de Microbiología de Laboratorios Ramallo SA. detectó contaminación en un lote de fentanilo, pero no repitió los análisis.

Fentanilo contaminado: acusaron a una ingeniera química por detectar un "positivo" y no frenar su salida al mercado
19 de Septiembre de 2025 | 08:04

Escuchar esta nota

La causa que investiga el fentanilo contaminado, vinculado a la muerte de 96 pacientes, tuvo un giro que apunta a Adriana Iudica, jefa de Control Microbiológico de Laboratorios Ramallo SA. Dos imputados señalaron que detectó contaminación en el lote 31202 del medicamento del 18 de diciembre de 2024, pero no repitió los análisis ni detuvo su circulación.

Según informaron las fuentes, los testimonios revelan que, pese a que tenía conocimiento de la irregularidad, la ingeniera química encargada de controlar la calidad de los remedios no evitó que el medicamento se liberara al mercado después de los “14 días de cuarentena”.

“Dio positivo”: la declaración contra Adriana Iudica

Una de las declaraciones provino de Eduardo Darchuk, jefe de Producción de Laboratorios Ramallo SA, elaborador exclusivo de HLB Pharma Group SA. Según afirmó ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, pocos días después de que se difundieran las muertes de pacientes del Hospital Italiano, Iudica reconoció que la muestra del fentanilo elaborado “dio positivo”.

En esa reunión, la profesional habría contado que solicitó una nueva muestra para “sembrar” y así corroborar el resultado del cultivo, pero según Darchuk, se excusó: “No me la dieron en el momento y después me olvidé”.

Darchuk describió que la reunión se dio en un contexto de crisis institucional por el conocimiento del fentanilo contaminado. El responsable máximo del lugar, Diego García, lo habría convocado junto a Iudica y el resto de las autoridades como la directora técnica Carolina Ansaldi, el jefe de Mantenimiento Guillermo Musante, el jefe de Depósito Ezequiel Herrera y la supervisora Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar, para ponerlos al tanto de la situación, y fue allí que la ingeniera química confesó su hallazgo.

LE PUEDE INTERESAR

Galpones destruidos y pérdidas totales: así quedó la papelera que se incendió cerca de La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Tolosa bajo fuego: otro robo armado reaviva el miedo vecinal

Más testimonios

A este testimonio se suma el de Javier Tchukran, técnico químico, quien este jueves amplió su declaración indagatoria, donde confirmó que existió la reunión referida por Darchuk.

“En concreto, se comunicó la poca información que había sobre un lote de fentanilo (por el 31202) que generaba efectos adversos. En el intercambio, Adriana Iudica dijo espontáneamente que le había dado un positivo, no solo ese lote, sino el otro que se fabricó esa noche”, afirmó.

Según ambos testimonios, después de la afirmación de Iudica se desató “un caos”, donde varios de los presentes, incluido Diego García, comenzaron a cuestionar a los gritos por qué no dijo nada al respuesto. También los dos señalaron que el responsable del laboratorio expresó que “hubiera tirado todo el lote si sabía”.

Al final de su descargo, Tchukran opinó que si la ingeniera química “hubiera cumplido su trabajo, ese lote no habría salido a distribución, nadie se hubiera enfermado, ni yo ni nadie estaría preso, y esto simplemente no hubiera pasado”.

El descargo de Iudica sobre el control del fentanilo

Iudica, quien decidió no declarar en su indagatoria, presentó un escrito a través de su abogado defensor, Augusto Carlos Perroni, en el cual reconoce que una muestra de fentanilo dio positivo, pero lo adjudicó a un “falso positivo”, que pidió una contramuestra, pero como no se la enviaron, no volvió a chequear la esterilidad del medicamento.

Entre otros puntos, la jefa de microbiología de Ramallo SA expresó: “En oportunidad de realizar los ensayos y tomar conocimiento acerca de la posibilidad de que un ensayo podía arrojar un resultado desfavorable, inmediatamente solicité al jefe de Depósito, el señor Ezequiel Herrera, muestras de algunos lotes, entre los que se encontraban los lotes referidos”, sin embargo, aclaró que “esas muestras nunca fueron enviadas”.

Según Iudica, al no contar con las muestras del depósito, no pudo realizar los análisis sobre las mismas que permitiría corroborar la falla. Así, responsabilizó a quien no le llevó una nueva muestra para analizar por impedir que ella realizara el debido proceso de control.

Además, puso sobre la mesa que estaban “capacitando a una analista principiante”, que trabajaba bajo la supervisión de una analista experimentada, y, en simultáneo, a su vez, lo realizaba otra analista experimentada. “Lo que ocurrió fue que la analista que estaba con la analista principiante me comenta que cometió involuntariamente errores al realizar la muestra, por lo que era probable que dentro de los catorce días de incubación iba a dar mal el resultado de la indicada muestra. Eso fue en ese caso de la muestra de la analista principiante, pero, de todas maneras, la realizada por la analista experimentada arrojó resultado que cumple, es decir, que no había ningún problema con la muestra”, aclaró

Para remarcar que no fue la responsable, la jefa de microbiología expresó: “Destaco que yo no firmé el aprobado de producto terminado, debido a que nunca me habían enviado de depósito las muestras que oportunamente había solicitado y reclamado”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Pintaba para goleada, pero Estudiantes creció en el final, perdió sólo 2 a 1 ante Flamengo y tiene mucha fe para la revancha

La Plata y casi toda la provincia de Buenos Aires bajo alerta amarilla por tormentas: hay zonas en "naranja"

Tensión en los mercados | Se disparó el blue, el oficial rozó los $1.500 y se hundieron los bonos

Trágico accidente en La Plata: camión atropelló y mató a una nena de 7 años

"¿Dólar Dodge o Fiat?": estallaron los memes y las críticas porque la divisa tocó los $1.500

El robo policial en una casa de La Plata todavía sigue impune: ¿por qué no hay detenidos?

EL DIA en Brasil | VIDEOS. "Volver a ganar la Libertadores...": los hinchas de Estudiantes a full en el Maracaná

Crisis en Gimnasia: la deuda cambió los planes de los juveniles, que se quedaron sin micros
+ Leidas

VIDEO.- Estudiantes, del infierno al milagro: el gol del final le da ilusión de remontada

La Plata se pone en guardia por 48 horas por amenaza de tormentas fuertes: a qué hora arranca la lluvia

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

El Lobo va por la reacción y el triunfo en su visita a Riestra: formaciones, hora y TV

Detectaron medidores de gas adulterados

Empezó muy mal y vivió una pesadilla, pero tiene fe en llegar a semifinales

“Creo en mis jugadores y sólo estamos a un gol”

VIDEO. “Ya está, por favor”: el dramático pedido de una joven de La Plata a un delincuente
Últimas noticias de Policiales

Una motociclista chocó y tuvo fractura de clavícula en Arturo Seguí

Galpones destruidos y pérdidas totales: así quedó la papelera que se incendió cerca de La Plata

Tolosa bajo fuego: otro robo armado reaviva el miedo vecinal

VIDEO. “Ya está, por favor”: el dramático pedido de una joven de La Plata a un delincuente
La Ciudad
La Plata se pone en guardia por 48 horas por amenaza de tormentas fuertes: a qué hora arranca la lluvia
Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este viernes 19 de septiembre
Cartonazo por $3.000.000 y un Renault Kwid: los números que salieron hoy en EL DIA
El dólar sube pero en el comercio no ven margen para el ajuste de listas
VIDEO. Balcones y frentes de riesgo: alertan por la falta de mantenimiento
Deportes
Lo tentaron a Pedro Troglio pero dijo que no se va de Banfield: "Me parece muy poco ético"
Colapinto ya corre en la segunda práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán
EL DIA en Brasil.- Carrillo, héroe del Maracaná: “Esto es Estudiantes, no tenían que darnos por muerto”
VIDEO.- Estudiantes, del infierno al milagro: el gol del final le da ilusión de remontada
Empezó muy mal y vivió una pesadilla, pero tiene fe en llegar a semifinales
Espectáculos
Nico Vázquez no disimuló: mandó un "like" a la foto de Brenda Gandini en las Cataratas
Los detalles de las nuevas pruebas: embargaron y procesaron a Matías Morla y a dos de las hermanas de Maradona
Andrea Rincón recordó su intensa relación con Ale Sergi: "Las personas a veces hacemos las cosas mal"
Yanina Latorre destrozó a Luciana Salazar por su obsesión con Martín Redrado y la trató de "Bebé Reno" 
Laurita Fernández contó todo sobre su supuesto romance con un deportista
Información General
Receta electrónica de PAMI para simplificar el acceso a medicamentos: paso a paso, cómo es el trámite
El ciclo del agua, en la mira: se vuelve cada vez más peligroso
Meta presentó sus gafas con inteligencia artificial
La ministra generada con IA dice que no viene a reemplazar a los humanos
Los números de la suerte del viernes 19 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla