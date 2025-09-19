Guido Carrillo fue el héroe de un Estudiantes que arrancó para ser goleado por Flamengo, pero que terminó dejando abierta la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores gracias a su gol. “Esto es Estudiantes, no tenían que darnos por muerto”, sintetizó el delantero de Magdalena, que comenzó diciendo que "costó pero lo pudimos revertir".

"En el segundo tiempo se empezó a manejar mejor la pelota. Con la expulsión de ellos encontramos más espacios y lo fuimos a buscar sobre el final, tuvimos situaciones. Por eso la serie queda abierta", sostuvo el goleador de 34 años en diálogo con EL DIA.

El 1-2 en Brasil le permitió al Pincha llegar al choque de vuelta, que se jugará el próximo jueves en UNO, con chances claras de clasificación. Sobre ese choque Carrillo dijo que "Va a ser un partido diferente porque es en nuestra casa. La serie está abierta", al tiempo que resaltó: "Ellos cuando están con confianza marcan diferencia porque tienen jugadores de enorme calidad. Nosotros tenemos que jugar bien los 90 minutos. Sabemos que va a ser difícil".

En otro tramo de la nota el delantero manifestó: “El juego aéreo lo veníamos ganando. Había que meterla. Por suerte me quedó esa pelota. Ahora nos veremos en la revancha. Hay que trabajar porque somos los del segundo tiempo”. En su análisis también aseguró que "es fútbol, es así. Creo que hubo dos etapas del partido: el primer tiempo nos costó, es un equipo de mucha jerarquía, nos comienzan golpeando y es muy difícil. Después nos fuimos acomodando, empezando a agarrar un poco más la pelota, y el segundo tiempo lo terminamos un poco mejor que el primero, lo hicimos de mejor manera".

Sobre el gol que marcó, al ser consultado si fue uno de los más importantes de su carrera, dijo: "No sé, mucho no importa eso ahora. Estamos enfocados en que tenemos que hacer lo mejor en La Plata".