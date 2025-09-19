Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo: el domingo recortá el cupón para duplicar el premio y ganar hasta 20 millones o un Renault Kwid

Deportes

Guido Carrillo, héroe del Maracaná: “Esto es Estudiantes, no tenían que darnos por muerto”

El delantero del Pincha marcó el gol que dejó abierta la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores 

19 de Septiembre de 2025 | 08:16

Escuchar esta nota

Guido Carrillo fue el héroe de un Estudiantes que arrancó para ser goleado por Flamengo, pero que terminó dejando abierta la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores gracias a su gol. “Esto es Estudiantes, no tenían que darnos por muerto”, sintetizó el delantero de Magdalena, que comenzó diciendo que "costó pero lo pudimos revertir".

"En el segundo tiempo se empezó a manejar mejor la pelota. Con la expulsión de ellos encontramos más espacios y lo fuimos a buscar sobre el final, tuvimos situaciones. Por eso la serie queda abierta", sostuvo el goleador de 34 años en diálogo con EL DIA. 

El 1-2 en Brasil le permitió al Pincha llegar al choque de vuelta, que se jugará el próximo jueves en UNO, con chances claras de clasificación. Sobre ese choque Carrillo dijo que "Va a ser un partido diferente porque es en nuestra casa. La serie está abierta", al tiempo que resaltó: "Ellos cuando están con confianza marcan diferencia porque tienen jugadores de enorme calidad. Nosotros tenemos que jugar bien los 90 minutos. Sabemos que va a ser difícil".

En otro tramo de la nota el delantero manifestó: “El juego aéreo lo veníamos ganando. Había que meterla. Por suerte me quedó esa pelota. Ahora nos veremos en la revancha. Hay que trabajar porque somos los del segundo tiempo”. En su análisis también aseguró que "es fútbol, es así. Creo que hubo dos etapas del partido: el primer tiempo nos costó, es un equipo de mucha jerarquía, nos comienzan golpeando y es muy difícil. Después nos fuimos acomodando, empezando a agarrar un poco más la pelota, y el segundo tiempo lo terminamos un poco mejor que el primero, lo hicimos de mejor manera".

Sobre el gol que marcó, al ser consultado si fue uno de los más importantes de su carrera, dijo: "No sé, mucho no importa eso ahora. Estamos enfocados en que tenemos que hacer lo mejor en La Plata".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO.- Estudiantes, del infierno al milagro: el gol del final le da ilusión de remontada

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

Empezó muy mal y vivió una pesadilla, pero tiene fe en llegar a semifinales

VIDEO. Movilización a Río: nunca van a dejar solo al equipo de sus amores

“Creo en mis jugadores y sólo estamos a un gol”

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Pintaba para goleada, pero Estudiantes creció en el final, perdió sólo 2 a 1 ante Flamengo y tiene mucha fe para la revancha

La Plata y casi toda la provincia de Buenos Aires bajo alerta amarilla por tormentas: hay zonas en "naranja"

Tensión en los mercados | Se disparó el blue, el oficial rozó los $1.500 y se hundieron los bonos

Trágico accidente en La Plata: camión atropelló y mató a una nena de 7 años

"¿Dólar Dodge o Fiat?": estallaron los memes y las críticas porque la divisa tocó los $1.500

El robo policial en una casa de La Plata todavía sigue impune: ¿por qué no hay detenidos?

EL DIA en Brasil | VIDEOS. "Volver a ganar la Libertadores...": los hinchas de Estudiantes a full en el Maracaná

Crisis en Gimnasia: la deuda cambió los planes de los juveniles, que se quedaron sin micros
+ Leidas

VIDEO.- Estudiantes, del infierno al milagro: el gol del final le da ilusión de remontada

La Plata se pone en guardia por 48 horas por amenaza de tormentas fuertes: a qué hora arranca la lluvia

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

El Lobo va por la reacción y el triunfo en su visita a Riestra: formaciones, hora y TV

Detectaron medidores de gas adulterados

Empezó muy mal y vivió una pesadilla, pero tiene fe en llegar a semifinales

“Creo en mis jugadores y sólo estamos a un gol”

VIDEO. “Ya está, por favor”: el dramático pedido de una joven de La Plata a un delincuente
Últimas noticias de Deportes

Paro de empleados de Gimnasia: retención de tareas ante falta de pago

Lo tentaron a Pedro Troglio pero dijo que no se va de Banfield: "Me parece muy poco ético"

Colapinto ya corre en la segunda práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán

VIDEO.- Estudiantes, del infierno al milagro: el gol del final le da ilusión de remontada
La Ciudad
La Plata se pone en guardia por 48 horas por amenaza de tormentas fuertes: a qué hora arranca la lluvia
Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este viernes 19 de septiembre
Cartonazo por $3.000.000 y un Renault Kwid: los números que salieron hoy en EL DIA
El dólar sube pero en el comercio no ven margen para el ajuste de listas
VIDEO. Balcones y frentes de riesgo: alertan por la falta de mantenimiento
Policiales
Una motociclista chocó y tuvo fractura de clavícula en Arturo Seguí
Fentanilo contaminado: acusaron a una ingeniera química por detectar un "positivo" y no frenar su salida al mercado
Galpones destruidos y pérdidas totales: así quedó la papelera que se incendió cerca de La Plata
Tolosa bajo fuego: otro robo armado reaviva el miedo vecinal
VIDEO. “Ya está, por favor”: el dramático pedido de una joven de La Plata a un delincuente
Espectáculos
Nico Vázquez no disimuló: mandó un "like" a la foto de Brenda Gandini en las Cataratas
Los detalles de las nuevas pruebas: embargaron y procesaron a Matías Morla y a dos de las hermanas de Maradona
Andrea Rincón recordó su intensa relación con Ale Sergi: "Las personas a veces hacemos las cosas mal"
Yanina Latorre destrozó a Luciana Salazar por su obsesión con Martín Redrado y la trató de "Bebé Reno" 
Laurita Fernández contó todo sobre su supuesto romance con un deportista
Política y Economía
Bolívar fue sede de un encuentro histórico por la cuenca del Vallimanca
CARBAP advirtió por el puente de la Ruta 5 en Alberti
San Nicolás y Villa Constitución registran 9,3% de desocupación
Dólar caliente: fijan cepo para directivos de bancos y familiares y buscan dólares entre los que trabajan para el exterior
Otra prueba dramática para la economía argentina

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla