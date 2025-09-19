Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Granos, hacienda y mercados: cotización minuto a minuto

Deportes

Uno por uno

Uno por uno

Andrés Benitez Nella

19 de Septiembre de 2025 | 04:33
Edición impresa

 

Guido Carrillo (7)

Un delantero inoxidable, que puso con vida al Pincha en una parada brava. En grandes pasajes, se la bancó solito, se peleó con los centrales y no paró de pelear las pelotas. De la galera, generó algunas chances claras que dieron algunos indicios. Y con guapeza, se desmarcó para marcar un gol clave en el Maracaná, que sirvió para dejar la serie copera abierta

LE PUEDE INTERESAR

Brasil, la barrera que el Pincha no logra pasar

LE PUEDE INTERESAR

“Creo en mis jugadores y sólo estamos a un gol”

Rodríguez y Piovi tuvieron un partido para el olvido (3)

El central falló tanto en la marca como a la hora de las salidas, donde mostró muchas fragilidades. Y el volante, la pasó muy mal por momentos, ante la elaboración rápida que tuvo el rival

Andrés Rojas no estuvo a la altura de las circunstancias (3)

El árbitro colombiano dejó pegar en demasía, se quedó corto con las tarjetas y frenó demasiado el juego con infracciones en ataque inexistentes. Además, expulsó mal a Gonzalo Plata

FERNANDO MUSLERA (6)

Mantuvo con vida al Pincha, con dos atajadas claves y también con buenos achiques. No tuvo incidencia.

ROMÁN GÓMEZ (4)

Sufrió mucho los desbordes de Lino en el primer tiempo y por momentos se vio en inferioridad numérica. Después, colaboró cuando pudo en ataque.

SANTIAGO NÚÑEZ (4)

La pasó mal, sobre todo con los ataques en velocidad donde salió a destiempo. Después provocó algunos quites, pero nunca estuvo cómodo.

FACUNDO RODRÍGUEZ (3)

Vivió una pesadilla. Tuvo un fallo clave en el primer gol y después falló en casi todas las salidas. Se mostró inseguro y superado por el ataque del Mengao.

SANTIAGO ARZAMENDIA (4)

Plata lo complicó en varios pasajes del juego. Después en ataque tuvo colaboraciones, como un remate en el primer tiempo.

SANTIAGO ASCACIBAR (5)

Fue de menor a mayor. Comenzó errático, pero en el complemento levantó. Tuvo despliegue y estuvo más fino con la pelota.

EZEQUIEL PIOVI (3)

Hizo lo que pudo. Intentó ser el volante tapón, pero ganó pocos duelos. Sufrió la velocidad que impuso el rival y se vio superado en varios pasajes.

MIKEL AMONDARAIN (5)

Uno de los que más intentó, pese a los fallos en los pases. Tuvo algunas buenas subidas e impuso carácter, con quites.

CRISTIAN MEDINA (5)

Más volcado a la banda, levantó en el complemento con algunos buenos pases. Le costó encontrar un socio y por momentos se desentendió del juego y también de lo defensivo.

FACUNDO FARÍAS (4)

Las peleó todas, pero ganó muy pocas. Fue uno de los pocos que intentó atacar, pero logró generar poco desequilibrio.

GUIDO CARRILLO (7)

Solo contra el mundo, se chocó con los centrales e impuso coraje. Generó algunas chances claras y con guapeza, marcó un gol clave para el Pincha.

Ingresaron

GASTÓN BENEDETTI (6)

Acomodó mejor el mediocampo e hizo un buen despliegue por la banda.

alexis castro (6)

Ordenó al equipo y le dio oxígeno al mediocampo.

TIAGO PALACIOS (-)

Tuvo algunas pinceladas.

LUCAS ALARIO (-)

Tocó pocas pelotas.

FABRICIO PÉREZ (-)

Entró bien y generó buenos centros.

promedio

4,61

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Pintaba para goleada, pero Estudiantes creció en el final, perdió sólo 2 a 1 ante Flamengo y tiene mucha fe para la revancha

La Plata y casi toda la provincia de Buenos Aires bajo alerta amarilla por tormentas: hay zonas en "naranja"

Tensión en los mercados | Se disparó el blue, el oficial rozó los $1.500 y se hundieron los bonos

Trágico accidente en La Plata: camión atropelló y mató a una nena de 7 años

"¿Dólar Dodge o Fiat?": estallaron los memes y las críticas porque la divisa tocó los $1.500

El robo policial en una casa de La Plata todavía sigue impune: ¿por qué no hay detenidos?

EL DIA en Brasil | VIDEOS. "Volver a ganar la Libertadores...": los hinchas de Estudiantes a full en el Maracaná

Crisis en Gimnasia: la deuda cambió los planes de los juveniles, que se quedaron sin micros
+ Leidas

Otra prueba dramática para la economía argentina

"En casa va a ser diferente, estamos a un gol": Domínguez, tras la derrota

VIDEO. El gol del final le da ilusión de remontada

Milei mete mano en la campaña libertaria y corre a “Lula” Menem

“La Ley del Garrahan es el sueldo de 66 mil empleados”

Los números de la suerte del viernes 19 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco

Meta presentó sus gafas con inteligencia artificial

“Spagnuolo le dijo a Milei lo que pasaba”
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. El gol del final le da ilusión de remontada

Empezó muy mal y vivió una pesadilla, pero tiene fe en llegar a semifinales

VIDEO. Movilización a Río: nunca van a dejar solo al equipo de sus amores

Por la reacción: el Lobo visita a Riestra para volver al triunfo
Espectáculos
Baby boom 2025: de Úrsula Corberó a Cardi B, las famosas que están en la dulce espera
¿Censura o sin talento?: Kimmel, suspendido tras sus dichos sobre Kirk
Drama político y familiar: así es “Las maldiciones”, la nueva miniserie de Netflix
Volver al primer amor: Madonna regresa a las pistas de baile
Camilota explotó con Franchín por un “chusmerío”
La Ciudad
El dólar sube pero en el comercio no ven margen para el ajuste de listas
Balcones y frentes de riesgo: alertan por la falta de mantenimiento
Detectaron medidores de gas adulterados
Con los precios ya ni se hace la diferencia en las ferias francas
Alivio para distribuidoras eléctricas
Política y Economía
Otra prueba dramática para la economía argentina
A pura presión: suben el dólar y el riesgo país
ATN: el Senado le dio otro golpe al Gobierno con un contundente rechazo al veto de Milei
Kicillof va por una foto de unidad, con 82 intendentes en Ensenada
Milei mete mano en la campaña libertaria y corre a “Lula” Menem
Policiales
Tolosa bajo fuego: otro robo armado reaviva el miedo vecinal
VIDEO. “Ya está, por favor”, el dramático pedido de una joven a un delincuente
Procesaron a Morla y a dos hermanas de Diego
Voraz incendio en una cooperativa de Romero
VIDEO. Murió una nena tras ser embestida por un camión

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla