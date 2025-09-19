Uno por uno

ATN: el Senado le dio otro golpe al Gobierno con un contundente rechazo al veto de Milei
Andrés Benitez Nella
Guido Carrillo (7)
Un delantero inoxidable, que puso con vida al Pincha en una parada brava. En grandes pasajes, se la bancó solito, se peleó con los centrales y no paró de pelear las pelotas. De la galera, generó algunas chances claras que dieron algunos indicios. Y con guapeza, se desmarcó para marcar un gol clave en el Maracaná, que sirvió para dejar la serie copera abierta
Brasil, la barrera que el Pincha no logra pasar
"Creo en mis jugadores y sólo estamos a un gol"
Rodríguez y Piovi tuvieron un partido para el olvido (3)
El central falló tanto en la marca como a la hora de las salidas, donde mostró muchas fragilidades. Y el volante, la pasó muy mal por momentos, ante la elaboración rápida que tuvo el rival
Andrés Rojas no estuvo a la altura de las circunstancias (3)
El árbitro colombiano dejó pegar en demasía, se quedó corto con las tarjetas y frenó demasiado el juego con infracciones en ataque inexistentes. Además, expulsó mal a Gonzalo Plata
Mantuvo con vida al Pincha, con dos atajadas claves y también con buenos achiques. No tuvo incidencia.
Sufrió mucho los desbordes de Lino en el primer tiempo y por momentos se vio en inferioridad numérica. Después, colaboró cuando pudo en ataque.
La pasó mal, sobre todo con los ataques en velocidad donde salió a destiempo. Después provocó algunos quites, pero nunca estuvo cómodo.
Vivió una pesadilla. Tuvo un fallo clave en el primer gol y después falló en casi todas las salidas. Se mostró inseguro y superado por el ataque del Mengao.
Plata lo complicó en varios pasajes del juego. Después en ataque tuvo colaboraciones, como un remate en el primer tiempo.
Fue de menor a mayor. Comenzó errático, pero en el complemento levantó. Tuvo despliegue y estuvo más fino con la pelota.
Hizo lo que pudo. Intentó ser el volante tapón, pero ganó pocos duelos. Sufrió la velocidad que impuso el rival y se vio superado en varios pasajes.
Uno de los que más intentó, pese a los fallos en los pases. Tuvo algunas buenas subidas e impuso carácter, con quites.
Más volcado a la banda, levantó en el complemento con algunos buenos pases. Le costó encontrar un socio y por momentos se desentendió del juego y también de lo defensivo.
Las peleó todas, pero ganó muy pocas. Fue uno de los pocos que intentó atacar, pero logró generar poco desequilibrio.
Solo contra el mundo, se chocó con los centrales e impuso coraje. Generó algunas chances claras y con guapeza, marcó un gol clave para el Pincha.
Ingresaron
Acomodó mejor el mediocampo e hizo un buen despliegue por la banda.
Ordenó al equipo y le dio oxígeno al mediocampo.
Tuvo algunas pinceladas.
Tocó pocas pelotas.
Entró bien y generó buenos centros.
