Uno por uno

FERNANDO MUSLERA (6)

Mantuvo con vida al Pincha, con dos atajadas claves y también con buenos achiques. No tuvo incidencia.

ROMÁN GÓMEZ (4)

Sufrió mucho los desbordes de Lino en el primer tiempo y por momentos se vio en inferioridad numérica. Después, colaboró cuando pudo en ataque.

SANTIAGO NÚÑEZ (4)

La pasó mal, sobre todo con los ataques en velocidad donde salió a destiempo. Después provocó algunos quites, pero nunca estuvo cómodo.

FACUNDO RODRÍGUEZ (3)

Vivió una pesadilla. Tuvo un fallo clave en el primer gol y después falló en casi todas las salidas. Se mostró inseguro y superado por el ataque del Mengao.

SANTIAGO ARZAMENDIA (4)

Plata lo complicó en varios pasajes del juego. Después en ataque tuvo colaboraciones, como un remate en el primer tiempo.

SANTIAGO ASCACIBAR (5)

Fue de menor a mayor. Comenzó errático, pero en el complemento levantó. Tuvo despliegue y estuvo más fino con la pelota.

EZEQUIEL PIOVI (3)

Hizo lo que pudo. Intentó ser el volante tapón, pero ganó pocos duelos. Sufrió la velocidad que impuso el rival y se vio superado en varios pasajes.

MIKEL AMONDARAIN (5)

Uno de los que más intentó, pese a los fallos en los pases. Tuvo algunas buenas subidas e impuso carácter, con quites.

CRISTIAN MEDINA (5)

Más volcado a la banda, levantó en el complemento con algunos buenos pases. Le costó encontrar un socio y por momentos se desentendió del juego y también de lo defensivo.

FACUNDO FARÍAS (4)

Las peleó todas, pero ganó muy pocas. Fue uno de los pocos que intentó atacar, pero logró generar poco desequilibrio.

GUIDO CARRILLO (7)

Solo contra el mundo, se chocó con los centrales e impuso coraje. Generó algunas chances claras y con guapeza, marcó un gol clave para el Pincha.

Ingresaron

GASTÓN BENEDETTI (6)

Acomodó mejor el mediocampo e hizo un buen despliegue por la banda.

alexis castro (6)

Ordenó al equipo y le dio oxígeno al mediocampo.

TIAGO PALACIOS (-)

Tuvo algunas pinceladas.

LUCAS ALARIO (-)

Tocó pocas pelotas.

FABRICIO PÉREZ (-)

Entró bien y generó buenos centros.

