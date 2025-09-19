Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo: el domingo recortá el cupón para duplicar el premio y ganar hasta 20 millones o un Renault Kwid

Espectáculos

Mario Pergolini se burló de Andy Kusnetzoff por su llanto en vivo: "Me vinieron las lágrimas"

19 de Septiembre de 2025 | 09:00

Escuchar esta nota

Recordemos que, Andy Kusnetzoff se quebró en vivo al referirse al ajuste del Gobierno sobre las personas con discapacidad. Ahora, recibió una respuesta inesperada por parte de Mario Pergolini.

Así, en su programa de Vorterix, Deja que entre el sol, el empresario  y periodista imitó al conductor de Urbana Play simulando romper en llanto mientras una de las integrantes del equipo anunciaba su salida del ciclo.

“Me vinieron las lágrimas”, expresó Pergolini antes de comenzar a imitar los gestos que hizo Andy Kusnetzoff un día antes dónde se tomó la cara con las manos y actuó un llanto desconsolado.

“Voy a llorar, lo quiero decir llorando”, comentó mientras sacaba unas gotas oculares para fingir lágrimas. “¿Estoy llorón ya?”, preguntó luego de colocarse las gotas.

Vale destacar que, Andy realizó un duro descargo contra las políticas de ajuste a uno de los sectores más sensibles de la sociedad argentina: “Está bien que recule el Presidente, que diga ahí voy a ver si lo de discapacidades y universidades".

Allí, Kusnetzoff se había referido a la difícil situación que atraviesan las personas con discapacidad y la incertidumbre por el futuro de sus familiares cuando ellos ya no estén: “Y la gente con discapacidad, ojalá no te pase porque la vida es más fácil si no tenés discapacidad, es mucho más difícil tener a alguien con discapacidad y tener que ocuparte toda tu vida de eso, y el día mañana cuando seas grande, esta persona creció por ahí con discapacidad, decís no sé cómo se la va a arreglar cuando yo no esté”.

Agenda de Buenos Aires

Teatro, música, shows y más: la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

