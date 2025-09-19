Mario Pergolini se burló de Andy Kusnetzoff por su llanto en vivo: "Me vinieron las lágrimas"

Caputo ratificó el programa, aseguró pago de deudas y que seguirán interviniendo en el mercado cambiario
Caputo ratificó el programa, aseguró pago de deudas y que seguirán interviniendo en el mercado cambiario
Dólar caliente: fijan cepo para directivos de bancos y familiares y buscan dólares entre los que trabajan para el exterior
VIDEO.- ¡Cielo negro, lluvias y granizo! Llegó la tormenta a La Plata: se activó el alerta amarillo
Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo
VIDEO. “Ya está, por favor”: el dramático pedido de una joven de La Plata a un delincuente
Mario Pergolini se burló de Andy Kusnetzoff por su llanto en vivo: "Me vinieron las lágimas"
El Lobo va por la reacción y el triunfo en su visita a Riestra: formaciones, hora y TV
Paro de empleados de Gimnasia: retención de tareas ante falta de pago
Teatro, música, shows y más: la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
Colapinto tocó la pared, perdió ritmo y terminó 20º en la segunda práctica del GP de Azerbaiyán
Yanina Latorre destrozó a Luciana Salazar por su obsesión con Martín Redrado y la trató de "Bebé Reno"
Con los precios ya ni se hace la diferencia en las ferias francas
Tolosa bajo fuego: otro robo armado reaviva el miedo vecinal
VIDEO. Qué se sabe de la nena que murió en La Plata tras ser embestida por un camión
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este viernes 19 de septiembre
Nico Vázquez no disimuló: mandó un "like" a la foto de Brenda Gandini en las Cataratas
Baby boom 2025: de Úrsula Corberó a Cardi B, las famosas que están en la dulce espera
VIDEO. Balcones y frentes de riesgo: alertan por la falta de mantenimiento
Fentanilo contaminado: acusaron a una ingeniera química por detectar un "positivo" y no frenar su salida al mercado
Receta electrónica de PAMI para simplificar el acceso a medicamentos: paso a paso, cómo es el trámite
Piden que se apliquen multas a los choferes de Uber y Cabify
Galpones destruidos y pérdidas totales: así quedó la papelera que se incendió cerca de La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Recordemos que, Andy Kusnetzoff se quebró en vivo al referirse al ajuste del Gobierno sobre las personas con discapacidad. Ahora, recibió una respuesta inesperada por parte de Mario Pergolini.
Así, en su programa de Vorterix, Deja que entre el sol, el empresario y periodista imitó al conductor de Urbana Play simulando romper en llanto mientras una de las integrantes del equipo anunciaba su salida del ciclo.
“Me vinieron las lágrimas”, expresó Pergolini antes de comenzar a imitar los gestos que hizo Andy Kusnetzoff un día antes dónde se tomó la cara con las manos y actuó un llanto desconsolado.
“Voy a llorar, lo quiero decir llorando”, comentó mientras sacaba unas gotas oculares para fingir lágrimas. “¿Estoy llorón ya?”, preguntó luego de colocarse las gotas.
Vale destacar que, Andy realizó un duro descargo contra las políticas de ajuste a uno de los sectores más sensibles de la sociedad argentina: “Está bien que recule el Presidente, que diga ahí voy a ver si lo de discapacidades y universidades".
Allí, Kusnetzoff se había referido a la difícil situación que atraviesan las personas con discapacidad y la incertidumbre por el futuro de sus familiares cuando ellos ya no estén: “Y la gente con discapacidad, ojalá no te pase porque la vida es más fácil si no tenés discapacidad, es mucho más difícil tener a alguien con discapacidad y tener que ocuparte toda tu vida de eso, y el día mañana cuando seas grande, esta persona creció por ahí con discapacidad, decís no sé cómo se la va a arreglar cuando yo no esté”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí