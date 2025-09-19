Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Granos, hacienda y mercados: cotización minuto a minuto

La Ciudad |Un problema con episodios recurrentes en el centro de la ciudad

Balcones y frentes de riesgo: alertan por la falta de mantenimiento

En un edificio de 46 entre 4 y 5 se registra un nuevo caso de peligro de desprendimiento de mampostería por el deterioro de la construcción. Especialistas plantean la necesidad de un marco regulatorio

Balcones y frentes de riesgo: alertan por la falta de mantenimiento

el alerta de los vecinos por el riesgo en el edificio de 46 entre 4 y 5 / el dia

19 de Septiembre de 2025 | 04:02
Edición impresa

El desprendimiento de mampostería de los edificios no deja de ser moneda corriente en la Ciudad y sigue generando riesgos en la zona céntrica del casco urbano para quienes transitan por las veredas. Ayer, se registró un nuevo caso en la calle 46 entre 4 y 5, donde los vecinos advierten por el peligro de derrumbe de un balcón. El caso, pone nuevamente bajo la lupa el mantenimiento de las construcciones -en particular las más antiguas- y los controles. Y un alerta para los que caminan debajo de ellos.

La propiedad en cuestión, registrada como patrimonio de la Ciudad, presenta un avanzado deterioro. Vecinos de la zona denunciaron que parte de la mampostería se encuentra desprendida y uno de los balcones corre el riesgo de derrumbarse.

En la actualidad, residen en el lugar estudiantes de Bahía Blanca, quienes comentaron en diálogo con este diario que ya gestionaron ante el Municipio un proyecto para su reparación. “Necesitamos conseguir los recursos económicos, básicamente, porque algunos balcones están en buen estado, pero los queremos reparar a todos”, explicó un vecino.

A su vez, se indicó que el objetivo es iniciar su reparación lo antes posible. Por tratase de un edificio patrimonial “es necesario seguir el protocolo y la cuestión burocrática lleva tiempo”, apuntó el portavoz del pensionado estudiantil.

Sin embargo, a modo de llevar tranquilidad indicó que “no sucedió nada grave. Por ahora, solo cayeron pequeños pedazos de mampostería”.

Por el momento, a través de un balde con cemento, una madera y un cartel escrito a mano, los residentes alertaron a los vecinos y transeúntes que a diario circulan por el lugar: “Peligro de derrumbe de balcón”, se avisa.

LE PUEDE INTERESAR

Detectaron medidores de gas adulterados

LE PUEDE INTERESAR

Con los precios ya ni se hace la diferencia en las ferias francas

La situación puso en vilo al barrio, que sigue con preocupación el aviso. “Pusieron dos carteles de advertencia en la vereda”, dijo un vecino a este diario. Por otro lado, a muy pocas cuadras, otra persona que reside en la zona detalló: “Ayer se cayó otro igual en 1 y 49. Pasa alguien y lo mata medio balcón abajo en la vereda”.

Arquitectos e ingenieros coinciden en que para evitar este tipo de situaciones es fundamental la conservación de los edificios.

El tema del hierro

Un especialista consultado ayer calculó que en el edificio de 46, 4 y 5, el balcón puede estar apoyado en un perfil estructural de hierro que viene desde dentro del edificio. Eso, se recubre con mampostería. El deterioro puede ser producto de filtraciones por falta de impermeabilización.

Gustavo Casco, presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires Distrito 1 (Capba 1), sostuvo que “este tipo de riesgos surgen por la falta de mantenimiento”, motivo por el cual “a veces esa ausencia deriva en una pérdida definitiva de balcones y ornamentos”, agregó.

El arquitecto también indicó que esta clase de estructuras suelen mostrar indicios de deterioro, a través de agrietamientos, rajaduras, el crecimiento de vegetación en los bordes o por el desprendimiento de material. “Salvo que no se hayan construido de forma correcta”, advirtió.

En este contexto, Casco consideró la importancia de concientizar y reglamentar el mantenimiento de la fachada de los inmuebles, “no solo por el riesgo en sí, sino para no perder la imagen de las épocas constructivas que marcan los diferentes períodos de una ciudad”, señaló.

Este diario consultó en el Municipio sobre los controles en esas construcciones. Al cierre de esta edición no había obtenido respuesta.

Uno de los problemas que señaló es la falta de regulación, lo que motivó a que desde la entidad que preside se elevara un proyecto de ordenanza ante el Concejo Deliberante, proponiendo un programa de mantenimiento del exterior de las construcciones, para que se realice una evaluación de forma anual. “Sobre todo después de cierto tiempo de vida”, resaltó Casco.

Por su parte, Néstor Roux, arquitecto e investigador de Patologías de la Construcción, coincidió en la importancia del mantenimiento.

El profesional indicó que es mala señal “la presencia de fisuras laterales entre el edificio y el balcón”. Para determinar este tipo de riesgos explicó que “primero hay que observar la calidad del material con que está revocado” y “hacer un ensayo destructivo, quitar un pedazo y hacer un estudio”.

El ingeniero civil, Claudio Velazco, señaló la necesidad de realizar un peritaje técnico con detenimiento para observar el grado de alteración en la estructura en el edificio de 46, 4 y 5.

El especialista recomendó a los residentes no salir a los balcones hasta tener un diagnóstico de la situación. Además, en el ingreso del edificio aconsejó colocar un vallado como el que se usa en la construcción de edificios.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

En las últimas dos décadas se registraron alrededor de una decena de casos similares
Multimedia

el alerta de los vecinos por el riesgo en el edificio de 46 entre 4 y 5 / el dia

en 2021, en 56 entre 6 y 7, otra alarma por un balcón en mal estado / el dia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Pintaba para goleada, pero Estudiantes creció en el final, perdió sólo 2 a 1 ante Flamengo y tiene mucha fe para la revancha

La Plata y casi toda la provincia de Buenos Aires bajo alerta amarilla por tormentas: hay zonas en "naranja"

Tensión en los mercados | Se disparó el blue, el oficial rozó los $1.500 y se hundieron los bonos

Trágico accidente en La Plata: camión atropelló y mató a una nena de 7 años

"¿Dólar Dodge o Fiat?": estallaron los memes y las críticas porque la divisa tocó los $1.500

El robo policial en una casa de La Plata todavía sigue impune: ¿por qué no hay detenidos?

EL DIA en Brasil | VIDEOS. "Volver a ganar la Libertadores...": los hinchas de Estudiantes a full en el Maracaná

Crisis en Gimnasia: la deuda cambió los planes de los juveniles, que se quedaron sin micros
+ Leidas

Otra prueba dramática para la economía argentina

"En casa va a ser diferente, estamos a un gol": Domínguez, tras la derrota

VIDEO. El gol del final le da ilusión de remontada

Milei mete mano en la campaña libertaria y corre a “Lula” Menem

“La Ley del Garrahan es el sueldo de 66 mil empleados”

A pura presión: suben el dólar y el riesgo país

Los números de la suerte del viernes 19 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco

Meta presentó sus gafas con inteligencia artificial
Últimas noticias de La Ciudad

El dólar sube pero en el comercio no ven margen para el ajuste de listas

Detectaron medidores de gas adulterados

Con los precios ya ni se hace la diferencia en las ferias francas

Alivio para distribuidoras eléctricas
Espectáculos
Baby boom 2025: de Úrsula Corberó a Cardi B, las famosas que están en la dulce espera
¿Censura o sin talento?: Kimmel, suspendido tras sus dichos sobre Kirk
Drama político y familiar: así es “Las maldiciones”, la nueva miniserie de Netflix
Volver al primer amor: Madonna regresa a las pistas de baile
Camilota explotó con Franchín por un “chusmerío”
Deportes
VIDEO. El gol del final le da ilusión de remontada
Empezó muy mal y vivió una pesadilla, pero tiene fe en llegar a semifinales
VIDEO. Movilización a Río: nunca van a dejar solo al equipo de sus amores
Por la reacción: el Lobo visita a Riestra para volver al triunfo
Juega Marchesín y Cavani quedó descartado
Policiales
Tolosa bajo fuego: otro robo armado reaviva el miedo vecinal
VIDEO. “Ya está, por favor”, el dramático pedido de una joven a un delincuente
Procesaron a Morla y a dos hermanas de Diego
Voraz incendio en una cooperativa de Romero
VIDEO. Murió una nena tras ser embestida por un camión
Información General
El ciclo del agua, en la mira: se vuelve cada vez más peligroso
Meta presentó sus gafas con inteligencia artificial
La ministra generada con IA dice que no viene a reemplazar a los humanos
Los números de la suerte del viernes 19 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
“No eres segundo, eres grande”: la historia de Kukuczka, el sucesor de Messner que entró en la historia del alpinismo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla