POLÉMICA MEDIÁTICA

Yanina Latorre destrozó a Luciana Salazar por su obsesión con Martín Redrado y la trató de "Bebé Reno"

Luciana Salazar volvió a ser cuestionada por sus declaraciones sobre Martín Redrado, en medio del conflicto judicial por su hija Matilda Salazar, y Yanina Latorre defendió al economista.

El conflicto judicial entre Luciana Salazar y Martín Redrado volvió a ocupar titulares.

Así, la mencionada modelo anunció que su enfrentamiento con el economista había llegado a un punto culminante y que ahora la disputa se centraba en su hija: "Matilda Salazar vs Redrado".

La causa, que involucra la manutención y los acuerdos firmados ante escribano, incluye embargos y reclamos económicos por el incumplimiento de Redrado, quien según Salazar dejó de pagar por más de un año.

Ahora, la situación derivó en medidas judiciales. Entonces, en este contexto, Yanina Latorre tiró ¿Qué tan terminado está su enfrentamiento si hace tres meses que de lo único que habla es de Redrado?".

Asimismo, criticó la manera en que la modelo presenta la situación ante la opinión pública: "¿Pide que le vayan a hacer notas? Todos los días aparece con una gorra en un auto y hablando de Redrado".

Latorre también se refirió a la situación económica del economista: "No es deudor alimentario ni padre afín. Dejó de pagar y por eso está embargado, pero sus abogados van por la nulidad. Hay que explicarle a ella que esto no son los derechos del niño, Redrado tenía que haber seguido pagando y luego pedir la nulidad, pero tener a esta Bebé Reno en frente…", haciendo referencia a la acosadora de la famosa serie de Netflix.

Para terminar, Latorre señaló: "Me molesta cuando dice que es deudor alimentario o padre afín, y mete los derechos del niño. El tipo no tiene porqué mantenerla a ella". También, comparó la situación con otros casos de lujo y notoriedad: "Anda en avión privado y va a esquiar. ¿Sabés la cantidad de gente que se cag… de hambre? Es como Wanda. Los tipos tienen que pagar lo que corresponde, pero no anden llorando como bolu… todas vestidas de nieve".