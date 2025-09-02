Cómo llega Messi a un compromiso histórico

Tapia recibe con un abrazo a Messi, al momento de llegar a Ezeiza / X

Lionel Messi afrontará una situación diferente mañana con la Selección Argentina frente a Venezuela, que podría ser su último compromiso oficial en el país con esa camiseta.

Ante un Más Monumental repleto, el 10 se prodigará por dar lo mejor de su repertorio más allá de que la clasificación está lograda desde hace mucho.

Él también se apresta a vivirlo de una forma muy particular, tal como lo reconoció: “Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias, no sé si después habrá amistosos o más partidos, pero sí que es un partido muy especial”.

“Por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, concluyó.

Después de semanas complicadas desde lo físico, en las que tuvo que dosificar esfuerzo y preservarse en algunos duelos para equilibrar las cargas ante las molestias musculares que lo tuvieron al borde del desgarro, las heridas podrían radicar en la parte anímica tras la durísima derrota en la final de la Leagues Cup, donde Inter Miami cayó 3-0 ante Seattle Sounders.

No fue su mejor versión ni la del equipo, aunque tamaño golpe que aceptó con hidalguía sin meterse en la gresca del final y contemplando la coronación del rival con la medalla de subcampeón en el pecho, podría servirle de alimento para potenciar sus ansias ganadoras, que no se extinguen aunque tenga 38 años y esté en la última estación de su carrera.

Al contrario: a la vuelta de la esquina está el último y gran propósito, ese al que despacio y sin querer queriendo, arribó: la defensa de la Copa del Mundo en el Mundial de 2026.

De acá en más y con la final de aquella cita entre ceja y ceja, comenzaría la lenta despedida triunfal de Messi de la Selección.

Al margen de que la definición del domingo no fue lo esperado, Messi jugó los noventa minutos y no evidenció ningún incoveniente relacionado con lesiones, por lo que es un hecho que en Núñez estará de entrada y durante todo el partido.

LLEGÓ AL PAÍS Y FIRMÓ AUTÓGRAFOS

Lionel Messi, capitán del conjunto nacional, llegó al país procedente de Seattle para sumarse a la Selección Argentina, que se prepara para disputar la última doble fecha de Eliminatorias frente a Venezuela y Ecuador.

Apenas aterrizó, se acercó a fanáticos y firmó autógrafos.

Después de la dolorosa derrota por 3-0 ante Seattle Sounders (con una escandalosa pelea) en la final de la Leagues Cup, la Pulga y Rodrigo De Paul se tomaron un vuelo directo desde Seattle rumbo al predio de Ezeiza, donde trabajará el equipo nacional.

El astro rosarino vino al país acompañado de su familia, tal como había anticipado hace pocos días. Se espera un momento muy especial en el duelo de mañana con Venezuela en el Más Monumental: todo indica que será su último partido por Eliminatorias en Argentina.

Messi y De Paul se suman al plantel de la Selección Argentina, que ayer por la tarde tuvo su primer entrenamiento. Ambos realizaron un trabajo regenerativo porque jugaron hace pocas horas la final de la Leagues Cup con Inter Miami.

Tras el duelo ante la Vinotinto, la Albiceleste cerrará las Eliminatorias frente a Ecuador, en condición de visitante, el martes 9 de septiembre.