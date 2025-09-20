Impresionante choque en cadena y fatal en el puente que une Chaco y Corrientes

La Plata en guardia por tormentas severas: rige alerta naranja, recomendaciones y el tiempo para el Día de la Primavera
Un fallecido y alrededor de 15 personas resultaron con heridas, tres de ellas de gravedad, luego de un choque en cadena que se produjo esta tarde sobre el puente General Belgrano, que une las provincias de Chaco y Corrientes, y que quedó totalmente bloqueado tras el incidente.
Sobre la víctima fatal se indicó que falleció esta noche como consecuencia de las graves heridas que había sufrido en el siniestro. Juan Carlos Pérez, de 57 años, conducía una motocicleta cuando se produjo el incidente sobre el puente General Belgrano, y tras el impacto terminó debajo de otro vehículo.
El hombre, quien cruzaba el puente para ir a trabajar a una verdulería en Resistencia, había ingresado al Hospital Escuela de Corrientes, con politraumatismos graves que afectaron la zona intercostal, el hígado y los pulmones.
Además de Pérez, también habían sido hospitalizados en el mismo nosocomio María Rodríguez Paz (43 años), con escoriaciones varias, y Roberto Rescalde (43), con una lesión cervical.
Por otra parte, y según declaró el chofer del camión, Nahuel Ruiz (26 años), se quedó sin frenos y embistió a otros autos que circulaban en ambas direcciones, entre Resistencia y la ciudad de Corrientes. La causa, en tanto, quedó a cargo del fiscal de turno, Francisco de Obaldía Eyseric.
El siniestro generó, además, un corte total de tránsito sobre el puente, que esta noche aun seguía cerrado, a la espera de las pericias y de la finalización en las tareas de remoción de los vehículos involucrados.
El impacto fue de tal magnitud que dos autos estuvieron a punto de caer del viaducto hacia las aguas del río Paraná, que separa ambas capitales, mientras que dos motociclistas escaparon de milagro de ser arrollados por los otros autos que arrastró el camión.
Asimismo, y desde Vialidad Nacional (VN) comunicaron que el tránsito sobre el puente continuará cortado por varias horas más, lo que dejó incomunicadas a ambas provincias.
Momento exacto del impresionante accidente en el Puente Chaco Corrientes. Ven el camión en el fondo que empieza a llevarse por delante todos los autos sin poder frenar. pic.twitter.com/hnqfTKBbUZ— ceroequis (@ceroequis) September 19, 2025
