Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Mañana con el diario EL DIA! Pedí el cupón para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Policiales

Impresionante choque en cadena y fatal en el puente que une Chaco y Corrientes

20 de Septiembre de 2025 | 14:27

Escuchar esta nota

Un fallecido y alrededor de 15 personas resultaron con heridas, tres de ellas de gravedad, luego de un choque en cadena que se produjo esta tarde sobre el puente General Belgrano, que une las provincias de Chaco y Corrientes, y que quedó totalmente bloqueado tras el incidente.

Sobre la víctima fatal se indicó que falleció esta noche como consecuencia de las graves heridas que había sufrido en el siniestro. Juan Carlos Pérez, de 57 años, conducía una motocicleta cuando se produjo el incidente sobre el puente General Belgrano, y tras el impacto terminó debajo de otro vehículo.

El hombre, quien cruzaba el puente para ir a trabajar a una verdulería en Resistencia, había ingresado al Hospital Escuela de Corrientes, con politraumatismos graves que afectaron la zona intercostal, el hígado y los pulmones.

Además de Pérez, también habían sido hospitalizados en el mismo nosocomio María Rodríguez Paz (43 años), con escoriaciones varias, y Roberto Rescalde (43), con una lesión cervical.

Por otra parte, y según declaró el chofer del camión, Nahuel Ruiz (26 años), se quedó sin frenos y embistió a otros autos  que circulaban en ambas direcciones, entre Resistencia y la ciudad de Corrientes. La causa, en tanto, quedó a cargo del fiscal de turno, Francisco de Obaldía Eyseric.

El siniestro generó, además, un corte total de tránsito sobre el puente, que esta noche aun seguía cerrado, a la espera de las pericias y de la finalización en las tareas de remoción de los vehículos involucrados.

LE PUEDE INTERESAR

Noche de película en La Plata: robo comando, persecución y un auto con pedido de secuestro

LE PUEDE INTERESAR

Menores rompieron la cerradura y entraron a un edificio de La Loma

El impacto fue de tal magnitud que dos autos estuvieron a punto de caer del viaducto hacia las aguas del río Paraná, que separa ambas capitales, mientras que dos motociclistas escaparon de milagro de ser arrollados por los otros autos que arrastró el camión.

Asimismo, y desde Vialidad Nacional (VN) comunicaron que el tránsito sobre el puente continuará cortado por varias horas más, lo que dejó incomunicadas a ambas provincias.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia mostró cambios positivos, pero se cansó, tardó en reaccionar y cayó en la telaraña de Riestra que lo venció 1 a 0

La Plata en guardia por la tormenta: elevan a NARANJA el alerta por lluvias

Conmebol le anuló la roja a Plata y podrá estar en la revancha en UNO

Teatro, música, shows y más: la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

VIDEO. El trailer de “Barreda, el odontólogo femicida”: cuando se estrena la serie - documental

EL DIA en Brasil.- Mirta, la hincha de la silla de ruedas en el Maracaná que se hizo viral

Mónica Farro arremetió tras ser acusada por Yanina Latorre de "sucia" y "tener olor"
+ Leidas

La Plata en guardia por tormentas severas: rige alerta naranja, recomendaciones y el tiempo para el Día de la Primavera

VIDEO. Carrillo: “La serie sigue abierta, va a ser un lindo partido”

Domínguez y el mix para recibir en UNO a Defensa

Esperanza, alivio y preocupación

VIDEO.- Así chocó Colapinto: quedó eliminado en la Q1y largará 16º en el Gran Premio de Azerbaiyán

VIDEO. Gimnasia: acumula dudas y lo paga con puntos

Terrible vuelco en La Plata: un auto terminó en una zanja y los bomberos tuvieron que rescatar a sus ocupantes

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Gimnasia vs Riestra
Últimas noticias de Policiales

Noche de película en La Plata: robo comando, persecución y un auto con pedido de secuestro

Menores rompieron la cerradura y entraron a un edificio de La Loma

Terrible vuelco en La Plata: un auto terminó en una zanja y los bomberos tuvieron que rescatar a sus ocupantes

El delito, con la soga al cuello | Intentan estrangular a un chofer de Didi: iba de La Plata a Alpargatas
La Ciudad
La Plata en guardia por tormentas severas: rige alerta naranja, recomendaciones y el tiempo para el Día de la Primavera
Cruzada solidaria por Fran, un joven platense con autismo que necesita un costoso estudio para tratarse de cáncer
Con el diario EL DIA de este domingo conseguí el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM
Cartonazo por $3.000.000 y un Renault Kwid: los números que salieron hoy sábado en EL DIA
Cuenta DNI de Banco Provincia activa hoy sábado la promo más esperada por los usuarios: rubro, descuento, tope y más
Deportes
VIDEO.- Colapinto tras el golpazo: de "me desconcentró Gasly" a "prefiero chocar yendo rápido que ir lento"
El platense Etcheverry ganó y avanzó a cuartos en ATP 250 de China
VIDEO.- Así chocó Colapinto: quedó eliminado en la Q1y largará 16º en el Gran Premio de Azerbaiyán
VIDEO. Gimnasia: acumula dudas y lo paga con puntos
Gimnasia se cansó, tardó en cambiar y quedó vacío
Espectáculos
“Uno de los momentos más difíciles”: el angustiante posteo de “Camilota” por su hermano Thiago Medina
“No se tenía conciencia”: Gastón Soffritti profundizó sobre el polémico episodio con Cris Morena
Milone y su amor prohibido: “Se me estruja el corazón”
Raúl Rizzo: “El teatro pone una lupa sobre la conducta humana”
Un viaje entre la distopía y la memoria
Información General
Protección del mar: logran un acuerdo internacional
Una obra de Frida Kahlo promete marcar un récord en una subasta
Notre Dame reabre sus torres restauradas
Los números de la suerte del sábado 20 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Colapsó un antiguo puente ferroviario entre Chivilcoy y 25 de Mayo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla