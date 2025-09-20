Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

“Uno de los momentos más difíciles”: el angustiante posteo de “Camilota” por su hermano Thiago Medina
20 de Septiembre de 2025 | 13:46

Escuchar esta nota

Camila “Camilota” Medina compartió que, junto a su familia, atraviesan “uno de los momentos más difíciles” en el marco del octavo día de internación de su hermano Thiago que continúa en la Unidad de Terapia Intensiva después de haber atravesado dos cirugías tras un fuerte accidente vial.

El estado del joven ex participante de Gran Hermano, de 22 años que es padre de gemelas de un año y medio, preocupa a gran parte de sus seguidores y a quienes no lo conocía que, incluso, sostienen una fuerte cadena de oración pedida por sus familiares.

Así, entre Daniela Celis, ex pareja y madre de las hijas del joven, y su hermana, comparten las novedades diarias. Pero, esta mañana, la participante de Cuestión de Peso publicó algunas historias más íntimas: “Hoy nuestra familia atraviesa uno de los momentos más difíciles”.

“Mi hermano, nuestra alegría y luz, está luchando por su vida después de un accidente. Sabemos que no estamos solos: sentimos el cariño, las oraciones y la energía de cada uno de ustedes que nos siguen y nos apoyan”, desarrolló la influencer.

“Gracias por ser parte de esta familia, por acompañarnos en la fe y en la esperanza. Con la fuerza de todos, creemos que muy pronto lo vamos a volver a ver sonriente y brillante como siempre”, concluyó “Camilota”.

 

