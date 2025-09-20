VIDEO. Gimnasia: acumula dudas y lo paga con puntos

La derrota de Gimnasia 1-0 ante Deportivo Riestra conlleva el dolor de lo inexplicable. El local le ganó con poco. Casi nada. Y eso, lejos de la lectura positiva del “no mereció perder” acerca el análisis a las flaquezas de este equipo que no consigue solidez y que en los detalles siempre termina perdiendo los partidos. Hay es donde el pensamiento lleva a cuestionar esos detalles, ya que el equipo pena por grandes cuestiones de fondo.

Si bien el Lobo no es un equipo en crisis, cayó en cuatro de los últimos cinco partidos y Orfila perdió las certezas que parecía tener, un equipo al que no le sobraba nada pero había encontrado rendimientos individuales parejos e -incluso- algunas soluciones.

Riestra, puntero de la zona cuando Merlos sentenció la victoria ante el Tripero, mostró muy poco. Justamente ahí entra a tallar la bronca de los hinchas, que se preguntan ¿por qué los demás con poco hacen mucho y Gimnasia no? La respuesta, incómoda, es que muchos equipos tienen más que este Lobo, con demasiados errores y pocas virtudes. Paga caro cada vez que se equivoca en defensa, no tiene dueño en el centro del campo, genera muy poco juego - más allá de que Merlini cumplió- y no tiene gol, salvo el hallazgo de la llegada de Marcelo Torres.

ARRIBA EL MALEVO ⚫⚽ Milton Céliz la encontró en el área y puso el 1-0 de Riestra ante Gimnasia



Orfila, que se mostró nuevamente enojado por la derrota y por el gol que la provocó, también entra en la espiral de cuestionamientos: pasó del juego uno versus uno por las bandas a terminar el partido contra Unión con cuatro volantes de buen pie sin dinámica y ayer dio vuelta al equipo como una media en la previa para terminar otra vez con Panaro y Merlo abiertos cuando la derrota contra Riestra parecía ilevantable. ¿Ya tendrá once titulares en la cabeza para el sábado y Orfila también tiene dudas?

En el juego de los parecidos, Deportivo Riestra empezó mejor, más adaptado al sistema táctico y con la confianza que dan los resultados en su estadio, el Guillermo Laza. Así, en los primeros minutos, el local tuvo llegadas que obligaron a los centrales a redoblar esfuerzos en las alturas y a Nelson Insfrán, muy atento para salir a achicar por bajo, además de sólido en el juego aéreo. El Lobo, con más dificultades, tardó unos minutos en hacer pie y recién llegó con un cabezazo demasiado alto de Gastón Suso.

Tras el parate por la lesión del asistente Javier Uziga, el Lobo tuvo una llegada clara cuando Mateo Seoane encontró en despeje en la puerta del área y le pegó de zurda, un remate que cayó cerca del ángulo superior derecho del arco defendido por Ignacio Arce. Con el paso de los minutos, Bautista Merlini comenzó a manejar algunos hilos del ataque mens sana, pero adelante solo Hurtado pudo ingeniárselas para tener participación porque Marcelo Torres fue anulado por la defensa local. Un tiro libre de Juan Pintado, una “especie de córner corto” cómo decían los viejos relatores, llevó mucho peligro ya que el remate del uruguayo no se fue demasiado arriba del travesaño.

Gimnasia otra vez se quedó con las manos vacías y varias preguntas sin respuestas

En pleno tiempo adicionado, Marcelo Torres tuvo una buena llegada cuando Merlini le filtró una pelota y alcanzó a tocar ante la salida del arquero pero Miño alcanzó a rechazar la pelota al trío de esquina. El Tripero jugó de menor a mayor y supo adaptarse a las condiciones de un partido mucho más luchado que jugado.

El inicio del complemento siguió la misma lógica, con mucho combate en la mitad de la cancha, mucha velocidad y poca efectividad en los pases. Por momentos el partido fue un gran pinball y la cancha -rápida por la lluvia- potenció esa situación.

Gimnasia casi abre el marcador por un centro muy alto de Giampaoli que peleó Hurtado con un defensor y Arce alcanzó a sacar la pelota con la punta de los dedos cuando se le metía contra su palo izquierdo.

Sin embargo, quien encontró premio a una excursión vía área fue Riestra, que llegó al gol por intermedio de Milton Céliz, quien pescó una segunda pelota en la puerta del área y la mandó adentro del arco de Insfrán para poner el 1 a 0 del local.

Ya en desventaja, a los 15 minutos del segundo tiempo Orfila hizo cambios y volvió a la tradicional línea de cuatro defensores. Ingresaron Manuel Panaro y a Norberto Briasco por Pintado y Seoane. Mantuvo a Giampaoli para no resignar altura, Merlini se acomodó más cerca de Max y los ingresaron jugaron por las bandas, con Briasco con mayores libertades.

Más tarde, fueron Max y Merlini los que dejaron sus lugares a Facundo Di Biasi y Leandro Mamut. El equipo, a esa altura, era impotente para encontrar caminos al arco de Arce. Un cabezazo de Jan Hurtado fue la única llegada clara de gol que ahogó bien parado Arce. A esa altura, Orfila había quemado las naves con el ingreso de Jeremías Merlo por Giampaoli. Ya era tarde, este Riestra está chipeado para bajar la persiana tras el gol propio. Y Gimnasia otra vez se quedó con los manos vacías y un montón de preguntas sin respuestas.

VIDEO. Facundo Aché, desde el estadio de Riestra