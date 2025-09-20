Noche de película en La Plata: robo comando, persecución y un auto con pedido de secuestro

Un violento robo se vivió en las últimas horas en la localidad de Ringuelet, cuando una banda armada asaltó un comercio, desató una persecución policial y terminó dejando abandonado un vehículo con pedido de secuestro en una zanja.

Todo comenzó cuando tres delincuentes descendieron de un Peugeot 207 gris y, tras intimidar al comerciante con un arma de fuego, se alzaron con dinero, celulares y varias botellas de bebidas alcohólicas del local ubicado en la calle 523 y 29. Luego huyeron a toda velocidad.

El alerta movilizó a efectivos policiales del Grupo Táctico Operativo, que lograron interceptar en 511 y 32 a un Renault 9 en el que circulaban sospechosos vinculados al hecho. En ese momento, dos de ellos bajaron armados y escaparon hacia un descampado, mientras que el conductor fue reducido en el lugar.

Durante el operativo se incautaron botellas de alcohol, celulares, prendas de vestir, dinero en efectivo y, a pocas cuadras, se halló en una zanja el Peugeot 207 utilizado en el asalto. Al revisar sus registros, se comprobó que tenía pedido de secuestro desde el 18 de septiembre.

Por último, el caso quedó en manos de la UFI N° 2 del Departamento Judicial de La Plata, que avaló las actuaciones y dispuso nuevas medidas de investigación para dar con el resto de la banda.