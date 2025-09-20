Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Granos, hacienda y mercados: cotización minuto a minuto

Policiales

Noche de película en La Plata: robo comando, persecución y un auto con pedido de secuestro

Noche de película en La Plata: robo comando, persecución y un auto con pedido de secuestro
20 de Septiembre de 2025 | 10:49

Escuchar esta nota

Un violento robo se vivió en las últimas horas en la localidad de Ringuelet, cuando una banda armada asaltó un comercio, desató una persecución policial y terminó dejando abandonado un vehículo con pedido de secuestro en una zanja.

Todo comenzó cuando tres delincuentes descendieron de un Peugeot 207 gris y, tras intimidar al comerciante con un arma de fuego, se alzaron con dinero, celulares y varias botellas de bebidas alcohólicas del local ubicado en la calle 523 y 29. Luego huyeron a toda velocidad.

El alerta movilizó a efectivos policiales del Grupo Táctico Operativo, que lograron interceptar en 511 y 32 a un Renault 9 en el que circulaban sospechosos vinculados al hecho. En ese momento, dos de ellos bajaron armados y escaparon hacia un descampado, mientras que el conductor fue reducido en el lugar.

Durante el operativo se incautaron botellas de alcohol, celulares, prendas de vestir, dinero en efectivo y, a pocas cuadras, se halló en una zanja el Peugeot 207 utilizado en el asalto. Al revisar sus registros, se comprobó que tenía pedido de secuestro desde el 18 de septiembre.

LE PUEDE INTERESAR

Menores rompieron la cerradura y entraron a un edificio de La Loma

LE PUEDE INTERESAR

Terrible vuelco en La Plata: un auto terminó en una zanja y los bomberos tuvieron que rescatar a sus ocupantes

Por último, el caso quedó en manos de la UFI N° 2 del Departamento Judicial de La Plata, que avaló las actuaciones y dispuso nuevas medidas de investigación para dar con el resto de la banda.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia mostró cambios positivos, pero se cansó, tardó en reaccionar y cayó en la telaraña de Riestra que lo venció 1 a 0

La Plata en guardia por la tormenta: elevan a NARANJA el alerta por lluvias

Conmebol le anuló la roja a Plata y podrá estar en la revancha en UNO

Teatro, música, shows y más: la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

VIDEO. El trailer de “Barreda, el odontólogo femicida”: cuando se estrena la serie - documental

EL DIA en Brasil.- Mirta, la hincha de la silla de ruedas en el Maracaná que se hizo viral

Mónica Farro arremetió tras ser acusada por Yanina Latorre de "sucia" y "tener olor"
+ Leidas

VIDEO. Carrillo: “La serie sigue abierta, va a ser un lindo partido”

VIDEO.- Así chocó Colapinto: quedó eliminado en la Q1y largará 16º en el Gran Premio de Azerbaiyán

Domínguez y el mix para recibir en UNO a Defensa

Esperanza, alivio y preocupación

La Plata en guardia por la alerta naranja: se aproxima la tormenta y qué va a pasar el Día de la Primavera

VIDEO. Gimnasia: acumula dudas y lo paga con puntos

Uno por uno

Rompieron “la pared”: dólar y riesgo país, en las nubes
Últimas noticias de Policiales

Menores rompieron la cerradura y entraron a un edificio de La Loma

Terrible vuelco en La Plata: un auto terminó en una zanja y los bomberos tuvieron que rescatar a sus ocupantes

El delito, con la soga al cuello Intentan estrangular a un chofer de Didi

Cuatro meses después, detuvieron al acusado de matar a dos músicos
La Ciudad
Con el diario EL DIA de este domingo conseguí el nuevo cupón del Cartonazo para participar por un auto 0KM
Cartonazo por $3.000.000 y un Renault Kwid: los números que salieron hoy sábado en EL DIA
Cuenta DNI de Banco Provincia activa hoy sábado la promo más esperada por los usuarios: rubro, descuento, tope y más
La Plata en guardia por la alerta naranja: se aproxima la tormenta y qué va a pasar el Día de la Primavera
El comercio minorista ya lleva dos años de caída en la Ciudad
Deportes
El platense Etcheverry ganó y avanzó a cuartos en ATP 250 de China
VIDEO.- Así chocó Colapinto: quedó eliminado en la Q1y largará 16º en el Gran Premio de Azerbaiyán
VIDEO. Gimnasia: acumula dudas y lo paga con puntos
Gimnasia se cansó, tardó en cambiar y quedó vacío
Los jugadores reclamaron falta en el gol de Riestra
Espectáculos
“No se tenía conciencia”: Gastón Soffritti profundizó sobre el polémico episodio con Cris Morena
Milone y su amor prohibido: “Se me estruja el corazón”
Raúl Rizzo: “El teatro pone una lupa sobre la conducta humana”
Un viaje entre la distopía y la memoria
“Lo quiero ya”: un musical premiado llega a la cartelera
Información General
Protección del mar: logran un acuerdo internacional
Una obra de Frida Kahlo promete marcar un récord en una subasta
Notre Dame reabre sus torres restauradas
Los números de la suerte del sábado 20 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Colapsó un antiguo puente ferroviario entre Chivilcoy y 25 de Mayo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla