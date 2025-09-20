Menores rompieron la cerradura y entraron a un edificio de La Loma

En las últimas horas, vecinos se comunicaron con este medio para denunciar que al menos dos delincuentes menores de edad rompieron la cerradura y se metieron a un edificio ubicado en la calle 39 entre 18 y 19, en el barrio La Loma de La Plata.

Todo sucedió esta madrugada, alrededor de las 3 de la mañana y quedaron filmados por las cámaras de seguridad de mismo edificio.

En declaraciones que hizo una vecina a EL DIA, comentó: "Recorrieron la cochera y planta baja pero no pudieron ingresar a ningún departamento porque el edificio tiene puerta de seguridad en la escalera y el ascensor funciona solo con sensores independientes".

"Rompieron las cerraduras de dos puerta de vidrio, las de acceso a cada torre, pero no pudieron entrar a los departamentos", finalizó la mujer a este medio.