“No se tenía conciencia”: Gastón Soffritti profundizó sobre el polémico episodio con Cris Morena

VIDEO.- Así chocó Colapinto: quedó eliminado en la Q1y largará 16º en el Gran Premio de Azerbaiyán
Con el diario EL DIA de este domingo conseguí el nuevo cupón del Cartonazo para participar por un auto 0KM
La Plata en guardia por la alerta naranja: se aproxima la tormenta y qué va a pasar el Día de la Primavera
Terrible vuelco en La Plata: un auto terminó en una zanja y los bomberos tuvieron que rescatar a sus ocupantes
El platense Etcheverry ganó y avanzó a cuartos en ATP 250 de China
VIDEO. Milei atribuyó el salto del riesgo país al “pánico político” y acusó a la oposición
El Gobierno negocia un préstamo de EE UU para contener al dólar
El comercio minorista ya lleva dos años de caída en la Ciudad
Menores rompieron la cerradura y entraron a un edificio de La Loma
VIDEO. Carrillo: “La serie sigue abierta, va a ser un lindo partido”
VIDEO. Menos celular en las aulas: el uso sin límites y el daño en la infancia
“Acá nadie se desmoviliza”, dijo Kicillof en la reunión en Ensenada
NINI mayorista, una gran expetiencia: fin de semana con estas ofertas
Especial primavera y 20% de reintegro con Modo: las ofertas en El Nene
La agenda cultural de este finde en La Plata con música, cine, teatro y más
El delito, con la soga al cuello Intentan estrangular a un chofer de Didi
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Se partió el bloque del PRO tras la pelea entre Ritondo y Lospennato
Cartonazo por $3.000.000 y un Renault Kwid: los números que salieron hoy sábado en EL DIA
Denuncia penal contra Movistar por el supuesto falso robo de cables
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El actor escribió, en su libro, ciertos detalles desagradables sobre sus trabajos infantiles y la productora quedó en el centro del conflicto.
Escuchar esta nota
El actor Gastón Soffritti enfrentó los comentarios sobre la escena descrita en su libro sobre los malos tratos recibidos en su infancia donde, si bien no nombró a Cris Morena, la describió a la perfección y sostuvo que era una época en donde “no se tenía conciencia”.
El intérprete dejó en el centro de la polémica a varias personas tras la publicación de su primer libro autobiográfico “Vos sí que no tenés problemas”, donde relató la forma en que la “mujer delgada, rubia y de pelo ondulado” lo trató de “estúpido, cuando él tenía 12 años.
Así que tras las repercusiones por el texto y en diálogo con la periodista María Lapadula, Soffritti mencionó a “los manejos emocionales y las presiones” que “había incorporado de manera natural”, por aquellos años.
“Siempre me pregunté cómo en un set de grabación no hay un psicólogo porque hay cosas muy difíciles de manejar, más aún en un proyecto de chicos donde un día no te conoce nadie, al otro sos un rockstar y al siguiente volvés solo al hotel”, continuó el artista.
En línea, sostuvo que no aguardaba por cierto nivel de repercusión mediática frente a las escenas relatadas, aunque consideró el estallido: “No me lo esperaba de esa manera, pero entiendo que lo que genera noticias tiene que ver con eso”.
“No nombro a nadie en esa escena en particular porque las escenas que la rodean también hablan de otros adultos que estaban en otros contextos. Sería injusto personalizarlo con nombre y apellido”, explicó el artista.
LE PUEDE INTERESAR
Milone y su amor prohibido: “Se me estruja el corazón”
LE PUEDE INTERESAR
Raúl Rizzo: “El teatro pone una lupa sobre la conducta humana”
En línea, sostuvo: “Hablo de un sistema, de una manera de hacer las cosas que se daba en una época determinada en donde no se tenía conciencia sobre cómo tratar a adultos y niños. Es mucho más complejo con un niño que a lo largo del tiempo le puede llegar a afectar”.
“Eso era normal, no lo miro sólo con ojos negativos. No sólo la etapa Cris Morena o Patito Feo, esos proyectos nos formaron para bien y para mal, y nos deformaron. Cómo te forma el colegio. Trato de mostrar durante todo el libro la misma línea que lo atraviesa”, consideró.
“No estaba permitido equivocarse porque si bien estabas en el Disney de los lugares (...) mi crítica es hacia el sistema. Igualmente, gracias a la rigurosidad, las cosas salían así. Hay grados de conciencia por contextos históricos y había muchos padres presentes en el lugar, no los míos en particular, pero no podían entrar a los sets de grabación”, concluyó el intérprete.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí