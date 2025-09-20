Saquean y dejan “pelada” la casa de un peluquero

En las últimas horas un peluquero de Lisandro Olmos denunció que delincuentes ingresaron a su vivienda y escaparon con una importante cantidad de objetos de valor, entre ellos electrodomésticos, bicicletas, indumentaria y elementos de peluquería profesional.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en 38, entre 185 y 186. De acuerdo con la denuncia radicada, todo se descubrió cuando la pareja del propietario llegó al domicilio y advirtió que la puerta de entrada estaba abierta. Ante esa situación, llamó de inmediato al dueño de la vivienda, quien se encontraba realizando trámites.

El hombre le pidió a su pareja que no ingresara y que lo esperara afuera, temiendo que los intrusos pudieran seguir adentro. Minutos más tarde, al regresar, constató que la puerta de ingreso había sido forzada: la cerradura estaba rota y la madera abollada. Una vez en el interior, advirtió un gran desorden y que varias pertenencias habían desaparecido.

Según detalló, los ladrones también violentaron la cerradura de una puerta corrediza que habitualmente mantenía cerrada con llave, lo que les permitió acceder a otra habitación. Allí faltaban numerosos objetos de valor.

Entre los elementos robados se encontraban un televisor de 42 pulgadas, una bicicleta, una pava eléctrica, un termo y distintos electrodomésticos de uso personal como planchas y secadores de pelo. Además, los ladrones se alzaron con dos tijeras profesionales de peluquería, una gran cantidad de productos capilares (shampoo, cremas, ampollas y máscaras) y varias prendas de vestir, incluidas camperas, buzos y sacos.

El robo generó fuerte preocupación entre los vecinos de la zona Oeste del Gran La Plata, que desde hace tiempo vienen advirtiendo sobre la escalada de hechos de inseguridad.