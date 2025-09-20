¿Viene para La Plata? Impresionante caída de granizo en Chascomús: "Todo blanco, como si hubiese nevado"

VIDEO.- Repartidor resistió a piñas a motochorros en La Plata: le dispararon cuando escapaban
Casares, Trenque Launque y Villegas, también fueron las zonas más afectadas
Una fuerte tormenta con granizo azotó la madrugada de este sábado en municipios como General Villegas, Trenque Lauquen y Carlos Casares del interiorr bonaerense, dejando calles cubiertas con hasta 50 cm de hielo y provocando anegamientos en casas.
El fenómeno, ocurrido alrededor de las 5:30, afectó también a gran parte de La Pampa y generó alertas por tormentas severas que podrían continuar durante la mañana y la tarde de este sábado.
Chascomús
@todonoticias ahora Chascomus lluvia y granizo pic.twitter.com/inuRtzYy8B— Fer Bordenave (@mariafbordenave) September 20, 2025
Carlos Casares
⛈️ Intensa caída de granizo en C.Casares, provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/lkPeHzmx4K— Tormentas de Zona Sur (@SurTormentas) September 20, 2025
Así amanecimos por C. Casares sur. Pedrada interminable. Año diabólico 🙈 pic.twitter.com/m30IBHDZBk— Andrea Passerini (@AnPasserini) September 20, 2025
Carlos Casares
